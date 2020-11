Calpestare una gomma da masticare è una cosa fastidiosissima, specie quando non si riesce a staccarla e si deve andare al lavoro o ad un appuntamento. Le gomme da masticare non dovrebbero essere gettate a terra. Purtroppo questo non accade, perché molte persone si comportano in una maniera non civile. Quindi, bisogna cercare di fare attenzione o, almeno, conoscere un rimedio qualora una gomma da masticare dovesse malauguratamente finire sotto la suola della propria scarpa.

Ecco come rimuovere la gomma da masticare dalle scarpe

Metodo del congelatore

Un metodo per rimuovere la gomma da masticare dalle scarpe è quello di usare il potere indurente del freddo, in modo da far solidificare la gomma e staccarla facilmente. Inserire la scarpa in una busta di plastica e metterla nel congelatore, per una o due ore. Toglierla poi dal congelatore. Se dovesse rimanere qualche residuo, aiutarsi con un coltello per eliminarlo. Se si preferisce non usare il congelatore, è possibile adoperare un sacchetto con del ghiaccio e porlo sulla parte per un 30 o 40 minuti. Procedere, trascorso questo tempo, alla rimozione della gomma da masticare. Questo metodo funziona perché la gomma da masticare, indurendosi, non aderisce più alla suola e si ghiaccia. Pertanto, sarà possibile staccarla facilmente.

Metodo dell’olio

Prendere un qualsiasi tipo di olio, metterlo sulla gomma e farlo penetrare piano piano anche al di sotto della cicca. L’olio farà sì che sia più semplice staccarla dalla suola, in quanto non sarà più collosa e appiccicosa.

Metodo con benzina o liquido dell’accendino

Versare un po’ di uno dei due liquidi su uno straccio e strofinare sulla gomma da masticare, togliendola con una spatola. Durante questo procedimento, stare lontani da fonti di calore e non inalare i vapori dei prodotti.

Metodo del nastro adesivo

Funziona proprio come se si stesse utilizzando una striscia di ceretta. Prendere del nastro adesivo, applicarlo sulla gomma da masticare e strappare. Rifare questo procedimento, fino a quando non ci saranno più residui.

Per approfondire

Dire addio al cattivo odore delle scarpe