Grazie ad un’alimentazione sana ed equilibrata, e in particolare inserendo alcuni cibi nella dieta, è possibile ostacolare lo stress ossidativo ed evitare di avere il colesterolo alto. Per esempio, su come abbassare il colesterolo in modo naturale, la frutta secca, come le noci, è utile allo scopo. E questo secondo quanto è emerso da uno studio che è stato pubblicato su American Chemical Society.

Ecco come abbassare il colesterolo in modo naturale grazie alle proprietà delle noci

In particolare, secondo gli esperti, per tenere lontano il colesterolo cattivo basterebbe mangiare solo sette noci al giorno. E questo al fine proprio di assumere con la dieta la giusta quantità di antiossidanti. Unitamente alle fibre e ai preziosi acidi grassi insaturi.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Entrando maggiormente nel dettaglio dei valori nutrizionali, la frutta secca come le noci, da mangiare evitando di tostarle, è ricca di vitamina C oltre che di vitamine del gruppo B. E pure di sali minerali, come il calcio e il magnesio.

I livelli di colesterolo da tenere in maniera naturale sotto controllo, con la frutta secca, sono quelli che, definiti con la sigla LDL, sono legati alle lipoproteine a bassa densità. E le noci, secondo lo studio, nell’ambito di una dieta equilibrata, sono, quindi ottimi alleati per abbassare il colesterolo cattivo. E ciò senza che sia necessario dover fare tutti i giorni indigestione di frutta secca. Bastano, appunto, appena sette noci al giorno. Magari da consumare come spuntino.

Mangiare sette noci al giorno assicura pure il buonumore, ecco perché

I bassi livelli di colesterolo cattivo nel sangue, tra l’altro, sono fondamentali per stare in buona salute anche perchè tengono lontano il rischio di calcificazione delle arterie.

In più, mangiare frutta secca come le noci assicura pure il buonumore. E questo perchè il consumo di noci incrementa i livelli di serotonina. Ovvero quello che, non a caso, è definito come l’ormone del buonumore.