Non tutti abbiamo la stessa idea di realizzazione personale né i medesimi obiettivi nella vita.

Però tutti vorremmo migliorare la nostra situazione e ottenere la massima soddisfazione dalla vita.

Le persone di successo fanno queste undici cose la mattina e, per essere in linea con l’efficienza a cui puntiamo, cominceremo subito ad elencarle.

Si svegliano presto e ricordano i loro sogni

Tra le persone più ricche e influenti del Pianeta abbiamo moltissimi mattinieri.

Alzarsi presto è un modo per lavorare di più, ma non solo: permette anche per dedicare tempo a sé stessi.

Le ore attorno all’alba sono perfette perché sono quelle indisturbate, in cui tendenzialmente nessuno ci cerca e non dobbiamo correre subito al lavoro.

Il momento in cui ci si sveglia la mattina è un passaggio: dalla profondità dell’inconscio al mondo esterno, affollato di persone e dominato dalla coscienza.

Prendersi un minuto per ricordare e ripensare quel che si è sognato è un modo di rafforzare il contatto con sé stessi.

Bevono un gran bicchiere d’acqua e rifanno il letto

L’idratazione è fondamentale dopo le ore di sonno. L’ideale è bere almeno un bicchiere d’acqua, a temperatura ambiente, come prima cosa una volta alzati. Ne abbiamo parlato in questo articolo.

Ma perché rifare il letto? Così la prima azione del giorno sarà una cosa portata a termine. Può sembrare una cosa di poco conto, ma per l’autostima è una specie di pulsante d’avvio.

In più una volta rientrati a casa si è accolti da un senso di efficienza che consente davvero di rilassarsi.

Respirano bene, meditano, fanno movimento

Le tecniche di respirazione ossigenano il corpo ed aiutano a svegliarsi completamente.

Molti le abbinano a una breve meditazione per chiarire la mente prima di cominciare la giornata.

Veniamo all’attività fisica: c’è chi va a correre la mattina presto, prima di fare colazione.

Non è una cosa per tutti, ma a tutti si può consigliare di fare movimento. Bastano tre minuti di attivazione fisica, che siano esercizi, saltelli, o passi di danza. Un esempio potrebbe essere dedicarsi allo yoga, facendo il semplice ma benefico saluto al sole.

Doccia fresca e colazione sana

Le persone di successo a questo punto si fanno una doccia tonificante, lavano i denti e dedicano qualche minuto alla propria toilette. Si vestono e poi, finalmente, fanno colazione. Questa sarà nutriente e bilanciata, così non solo sazierà e darà calorie per poter stare in piedi, ma contribuirà a mantenere l’organismo sano e forte.

Scrivono sul proprio diario e leggono qualcosa di stimolante

Nel diario personale fissano intenzioni, obiettivi, pensieri, sogni, progetti, affermazioni positive ed espressioni di gratitudine. A seguire scrivono l’importantissima lista delle cose da fare, che deve essere fattibile e includere anche impegni al di fuori del lavoro. Infine dedicano un po’ di tempo alla lettura del giornale, delle notizie, o di un buon libro.

Se le persone di successo fanno queste undici cose la mattina è perché sono tutte ottime abitudini.

Mantengono il corpo in salute e migliorano le prestazioni mentali, portano soddisfazione e benessere, stimolano la felicità e l’autostima.

Sono tanti compiti e serve molta costanza, ma quando finalmente diventano abitudini scorrono senza sforzi. Meglio però iniziare gradualmente, un obiettivo alla volta.