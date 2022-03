Fare la spesa settimanale è ciò che unisce davvero tutti. Possiamo essere molto ricchi o più in difficoltà economiche ma almeno una volta alla settimana dobbiamo andare a comprare cose al supermercato.

Tuttavia, è chiaro che la stessa spesa ha un peso diverso per persone che hanno salari diversi. Chi non ha problemi economici spesso non guarda nemmeno i prezzi dei beni che compra mentre altre persone li controllano fino al centesimo.

In particolare, gli esperti di ProiezionidiBorsa vogliono dare dei consigli al Lettore che gli permetteranno di comprare una spesa sostanziosa anche con 15 euro alla settimana.

Dunque, combattiamo il caro vita grazie ai questi semplici trucchi.

Partiamo dai fondamentali

Per prima cosa ricordiamo che tutto ciò che è confezionato costa di più delle singole materie prime assemblate. Ad esempio, i biscotti costano di più della somma degli ingredienti con cui sono fatti. Sarebbe, però, impensabile comprare solo gli ingredienti anche, perché dovremmo passare ore a casa a cucinare. Dunque, per questo genere di prodotti che non possiamo proprio evitare cerchiamo di scegliere le marche dei supermercati che solitamente offrono altissima qualità per un prezzo inferiore a quello delle altre marche.

In secondo luogo, per portare a casa una spesa con 15 euro bisogna evitare gli acquisti non necessari. Bibite gassate e alcolici sarebbero dunque da evitare o comunque da limitare fortemente.

Combattiamo il caro vita grazie a questi semplici trucchi per fare una spesa settimanale completa a 15 euro o al massimo 20

Vediamo ora in dettaglio come comporre la spesa. La carne è importantissima nella dieta e dunque andrebbe inserita.

Un misto di carne trita costa solitamente intorno a un euro e venti centesimi. Le alette di pollo sono anche poco care e, in genere, le possiamo trovare a due euro per mezzo chilo.

Sempre per restare nel campo delle proteine, 12 uova non costano mai più di due euro e spesso le possiamo trovare anche a un euro e cinquanta centesimi.

Passando alle verdure, scegliamo sempre quelle di stagione. Cavolfiori e cavoli sono ancora in stagione e si può comprare un chilo di ciascuno a un euro e cinquanta. Le carote sono anche un’ottima alternativa ai cavoli e costano, in questo periodo, circa un euro al chilo.

Per un pasto leggero possiamo comprare dell’insalata a un euro al chilo.

Infine, passando alla frutta prendiamo le mele e le pere che troviamo al massimo a 1 euro e 50 centesimi al chilo. In questo modo portiamo a casa una bella spesa settimanale a poco prezzo.

