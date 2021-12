In cucina facciamo tanti errori e buttiamo via moltissime cose. Da una parte pensiamo che non ci servano per la ricetta che stiamo facendo in quel momento e quindi pensiamo che siano inutili. Dall’altra pensiamo che più in generale si tratta di prodotti inutilizzabili sempre.

In realtà, se conoscessimo meglio i segreti della cucina, sapremmo che dovremmo buttare via molte meno cose. Sia per ragioni ecologiche sia per ragioni economiche, possiamo usare i cosiddetti prodotti di scarto per tantissime ricette anche molto gustose e gourmet. Infatti, come vedremo nelle prossime righe, non getteremo più le bucce delle mele ora che sappiamo che ci aiuterebbero a tener a bada il colesterolo.

Colesterolo

In primo luogo vorremmo chiarire un aspetto fondamentale. La buccia della mela può svolgere una funzione molto importante per la nostra salute. Infatti, non dovrebbe mai essere scartata perché è ricca di pectina. Grazie a questo elemento, la buccia della mela riuscirebbe a svolgere un’importante azione di regolazione del colesterolo nel sangue.

Di conseguenza, aiuterebbe a prevenire il rischio di ictus e infarti. Gli esperti ricordano, però, che per evitare di ingerire i pesticidi e i batteri sarebbe comunque meglio scegliere le mele biologiche e ad ogni modo dovremmo lavarle sotto l’acqua corrente prima di consumarle.

Un primo uso delle bucce di mela è farne una tisana. Prepararla è davvero facile, in quanto basta inserire in un pentolino dell’acqua, della cannella e dei chiodi di garofano. Inseriamo le mele e portiamo a bollore per almeno dieci minuti. Scoliamo e filtriamo il tutto e lasciamo intiepidire la tisana.

Se non amiamo le tisane, possiamo sicuramente pensare al liquore delle bucce di mela. Basterà procurarsi 500 millilitri di alcol, 200 di acqua, 200 grammi di zucchero, 200 grammi di bucce di mela e della cannella.

Prendiamo un contenitore di vetro e lasciamo macerare le bucce di mela con una miscela di acqua e di alcol. Se vogliamo, possiamo aggiungere la scorza di limone e la cannella, ma nel mentre dobbiamo far sciogliere lo zucchero con dell’acqua su un pentolino.

Quando lo zucchero si scioglie per bene, uniamo i due composti insieme e li agitiamo. Lasciamo macerare tutto per almeno trenta giorni e poi, prima di consumarlo, lo filtriamo.

