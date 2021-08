Molti si sono chiesti se la pressione può aumentare con il caldo. In effetti può succedere anche se non è un evento che si verifica sempre. Perciò nel caso in cui un nostro Lettore abbia notato questo spiacevole fenomeno vogliamo suggerire cosa fare per combattere l’improvviso rialzo della pressione del sangue con 6 azioni immediate.

In estate è fondamentale tenere sotto controllo la pressione del sangue perché il caldo può comportare continui sbalzi. Infatti esiste una forte correlazione tra pressione sanguigna e temperatura. Quest’ultima ha sul corpo umano un effetto vasodilatatore perciò tendenzialmente i valori pressori tendono ad abbassarsi.

Però, come detto, non è da escludere che in estate si possa verificare un effetto inverso: la pressione del sangue sale all’improvviso. Quando questo fenomeno si verifica in più giornate, allora, meglio subito relazionarsi con il proprio cardiologo. Sarà lui a somministrare la cura adatta in modo da rendere stabile la pressione arteriosa. Gli sbalzi pressori non devono essere sottovalutati perché si corre il rischio di mettere sotto sforzo il cuore.

Quando misurare la pressione

Oramai sul mercato esistono apparecchiature capaci di misurare la pressione anche restando comodamente a casa. Per misurare la pressione bisogna sedersi su una sedia, tenere il braccio disteso sul tavolo. Durante la rilevazione bisogna essere rilassati ed evitare di parlare.

Meglio eseguire la prova un paio di volte a distanza di un paio di minuti per essere più certi dei valori minimi e massimi della pressione.

Come abbassare subito la pressione del sangue

Come abbiamo ampiamente scritto all’inizio, nel caso in cui qualcosa non rientri nella norma meglio consultare il medico. Parallelamente, però, insieme ai giusti farmaci, ecco otto azioni da fare per tentare di ridurre la pressione arteriosa.

Partiamo dal massaggiare il collo arrivando fino al lobo dell’orecchio con movimenti circolari in senso antiorario. Tra gli altri metodi, anche la respirazione yoga può apportare immediati benefici. Basta sedersi con la schiena dritta, avendo cura di posizionare la mano sinistra sulla parte superiore della pancia e tappare la narice destra. Inspirare con l’altra narice e trattenere il respiro, contando fino a 3 prima di espirare.

Un’altra posizione yoga da tenere in considerazione è quella savasana. Sdraiati a terra, gambe rilassate e braccia allargate. Inspirando profondamente e rilassando ogni parte del corpo, si ridurrà la frequenza cardiaca.

Un quarto suggerimento è quello di ascoltare musica classica o meditativa poiché avendo pochissimi cambiamenti di ritmo, abbassano la produzione dell’ormone dello stress.

Un aiuto arriva dall’acqua

Tutti sappiamo che bere acqua combatte la disidratazione e l’ipertensione è causata spesso da questo fenomeno. Infatti il nostro corpo perdendo molta acqua, genera una riduzione di sangue nei vasi.

Un altro metodo è immergere i piedi in acqua calda così si riduce l’accumulo di sangue nella testa. Bastano 15 minuti per ottenere subito un benessere generale. Perciò ecco svelato come combattere l’improvviso rialzo della pressione del sangue con 6 azioni immediate.