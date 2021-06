Da Nord a Sud si boccheggia per l’afa che avvolge l’Italia. Purtroppo non c’è da stare allegri perché questo maledetto caldo ha messo a dura prova le persone con la pressione bassa. L’innalzamento delle temperature mette in difficoltà tutti, ma soprattutto coloro che hanno una pressione bassa. Infatti la calura causa un abbassamento repentino della pressione portando anche a svenimenti. Perciò chi sa di avere problemi di questo genere meglio che rimane a casa soprattutto nelle ore più calde della giornata.

La pressione

Ora con i nostri Esperti del settore salute vogliamo prima far capire a tutti cosa sia la pressione sanguigna. Ebbene il sangue che scorre nelle arterie esercita una pressione sulle pareti. Questo valore è esattamente la pressione, un parametro importante per valutare come sta in via generale una persona.

La pressione sanguigna varia da persona a persona però ci sono dei valori da rispettare. In linea generale valori compresi tra 85 mmHg come minima e 130 mmHg come massima sono valori accettabili. Logicamente bisogna sempre tenere presente età, sesso, stato emotivo, temperatura esterna perché influenzano molto il valore della pressione sanguigna.

Proprio per questo motivo in estate sotto il solleone si verificano spiacevoli inconvenienti.

Il rischio della pressione bassa

Il campanello di allarme suona nel momento in cui la pressione nel suo valore massimo raggiunge 90 mmHg e 60 mmHg per la minima. Non appena si oltrepassano al ribasso questi numeri la persona inizia ad accusare particolari sintomi.

Affaticamento e giramenti di testa sono i primi segnali che qualcosa non quadra come dovrebbe. Diventa ancora più rischioso quando il calo brusco di pressione avviene in modo repentino facendo manifestare solitamente appannamento della vista, stato confusionale, vertigini, addirittura nausea o vomito.

Cosa fare

Chi ha spesso questi sintomi per la pressione bassa sa bene cosa deve fare. Poiché la nostra testata giornalistica è letta anche da meno esperti consigliamo di stendersi a terra e sollevare le gambe. Un ulteriore aiuto può venire dalla reintegrazione dei liquidi. Quindi bere solo tantissima acqua.

Dunque per evitare rischi con la pressione bassa bisogna tenere un occhio di riguardo al modo di vestirsi e all’alimentazione. Dunque indossare abiti leggeri e al bando pasti troppo abbondanti e ricchi in carboidrati.