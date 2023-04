Se vuoi che tutti si girino al tuo passaggio, indossa questo profumo inebriante e seducente, il preferito di Lady D

Una spruzzata di profumo è l’ultimo atto di bellezza che facciamo prima di uscire. Un gesto abitudinario e quasi istintivo per lasciare quell’impronta olfattiva che parla di noi così come gli abiti che indossiamo. Non è facile però ottenere una scia piacevole e persistente ma mai eccessiva, che fa girare tutti quando entriamo in una stanza. Il segreto è nella fragranza e nel modo di applicarla. La scelta di Lady D.

Il mondo delle fragranze è ricco e seducente e risale alla notte dei tempi. Già 5.000 anni fa, nell’antico Egitto, gli uomini spalmavano il loro corpo di unguenti a base di resina, mirra e legno di rosa e usavano essenze profumate per essere più desiderabili. Scegliere un profumo non è mai un’operazione banale. È necessario trovare una fragranza che sia compatibile con l’odore della pelle e conoscere le regole per applicarlo correttamente se vuoi che tutti si girino nel momento in cui passi. Su questo i reali hanno molto da insegnarci.

Essere sempre impeccabili

La vita dei reali è piena di eventi ufficiali, occasioni in cui avere un buon profumo fa sicuramente la differenza. Ma quali sono le loro piccole regole per essere sempre impeccabili? Stando alle indiscrezioni, non mettono mai il profumo sui vestiti. Le fragranze, infatti, andrebbero sempre applicate direttamente sul corpo e mai sui tessuti, che potrebbero macchiarsi e rovinarsi.

Un’altra piccola regola riguarda la scelta dei punti di pulsazione, le parti del corpo in cui applicare la fragranza. Si tratta di zone calde che enfatizzano l’odore del profumo come i polsi, l’interno dei gomiti o i lati del collo. Infine, non strofinano la pelle subito dopo l’applicazione ma lasciano asciugare naturalmente la fragranza. Questo per non alterare le note olfattive del profumo. questi i segreti per essere impeccabili, se vuoi che tutti si girino e far perdere loro la testa.

Il profumo di Lady D

Qual era il profumo preferito di Lady D? A rivelarcelo è lo stesso principe Harry all’interno del suo libro, Spare. Pare si trattasse di una fragranza floreale caratterizzata da note di ambra, orchidea e giacinto, First di Van Cleef & Arpels. È un profumo romantico che ha aiutato il principe a rievocare il ricordo della madre. Una fragranza floreale fruttata con in testa note di aldeidi, di pesca e di lampone.

Le note di cuore sono un misto di giacinto, narciso e gelsomino, mentre sul fondo si sprigionano i profumi avvolgenti di muschio di quercia, miele e ambra. È una fragranza alla portata di tutte le tasche con un prezzo decisamente abbordabile. Un flacone di eau de toilette da 100 ml costa mediamente da 50 a 75 €.

First di Van Cleef & Arpels non è l’unico profumo amato da Lady D. Conosciamo la sua predilezione per le fragranze floreali, ma quello che forse non tutti sanno è che spesso preferiva gli oli naturali ai più costosi profumi. Gli oli hanno una profumazione delicata che non satura l’olfatto, perfetti per lasciare una scia profumata ma non fastidiosa.

Uno dei suoi preferiti pare fosse l’olio Revive Evening a base di patchouli, ylang ylang e geranio. È un olio floreale e terroso con un sentore di spezie, da riscaldare tra le mani prima dell’applicazione. Si spalma sulle spalle, sul busto e sulla parte bassa della schiena prima di entrare nella doccia. Lascia la pelle morbida e delicatamente profumata.