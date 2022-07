Colpisce l’occhio il balcone colorato grazie a consigli e idee per creare spazi artistici rialzati e orti verticali

Si chiama orto biodinamico e ci dovremmo pensare nel momento in cui vogliamo utilizzare solo fertilizzanti naturali. Ricorrere a rimedi biodinamici ci permette di ottenere terra, semi e frutti completamente privi di additivi chimici. Ma se da una parte abbiamo l’esigenza di produrre da soli gli alimenti da mettere in tavola, dall’altra potremmo avere difficoltà nella gestione dello spazio. Non tutti hanno a disposizione appezzamenti considerevoli e orti capienti, spesso il giardino è minuscolo e dobbiamo fare delle rinunce.

Se viviamo in appartamento, la situazione è ancora più complicata e rischiamo di dover rinunciare completamente all’orto. Eppure, è proprio quando lo spazio scarseggia che la fantasia viene in aiuto. Mettere insieme la necessità di coltivare i prodotti, di decorare il balcone in maniera artistica e rendere bello e produttivo il poco spazio a disposizione, è un lavoro veramente stimolante. Anche se non facile. Le soluzioni a cui possiamo ricorrere non mancano.

Risolvere con velocità

Se abbiamo fatto un buon lavoro, colpisce l’occhio il balcone colorato soprattutto se la direzione che abbiamo deciso di seguire è quella dell’orto urbano. Se abbiamo a disposizione una parete del balcone, possiamo creare un orto verticale grazie all’aiuto delle cassette di legno, delle bottiglie da riciclare o delle tazze sbeccate da gettare via. Le erbette aromatiche, per esempio, occupano poco spazio, traggono ricchezza dalla consociazione, non si rubano aria e acqua a vicenda e sono facili da curare. Sono preziose in cucina e, se siamo amanti della dieta mediterranea, diventano fondamentali quando cuciniamo i nostri piatti preferiti.

Ma l’orto rialzato è utile per coltivare tutti i tipi di ortaggi. La caratteristica principale dell’orto rialzato è che le colture non poggiano sul terreno del giardino o sulla pavimentazione di terrazzi e balconi. Oltre a essere utile è anche decorativo, riempie gli spazi di colori e a seconda di come sistemiamo i cassoni possiamo giocare con geometrie e composizioni.

Colpisce l’occhio il balcone colorato grazie a consigli e idee per creare spazi artistici rialzati e orti verticali

Utilizziamo per i cassoni o per le bordure il legno ecologico facile da trovare, oppure ricicliamo le pietre o riutilizziamo i mattoni per non sprecare materiale che possediamo già. Un materiale molto utile in questi casi è il corten, resistente alla corrosione e agli attacchi atmosferici. È utile per realizzare lavori artistici rilevanti esteticamente quando rialziamo l’orto o quando vogliamo colorare i balconi con fiori e coltivazione di diversa specie.

Gli orti sospesi o verticali sono più fertili e le radici crescono più facilmente quindi la semina potrebbe ottenere risultati migliori. I vantaggi che otteniamo sono tanti. Oltre al terreno, ricevono vantaggi direttamente le colture. Arriva una maggiore quantità di luce, lo spazio viene ottimizzato, non crescono le erbacce e i contenitori possono essere coperti per creare semenzai. Le vasche possono essere di dimensioni molto ridotte oppure ampie, quindi sia balconi che terrazze che giardini possono essere organizzati tramite queste soluzioni innovative. Avere poco spazio non deve essere motivo di rinunce.

