La torta alle mele è uno dei dolci più apprezzati da tutti, soprattutto nel periodo natalizio. Non esiste però solo la variante in simil-pandispagna. Infatti, la variante che proponiamo oggi si ispira alla sbrisolona richiamandone la sua piacevolissima consistenza. La prepariamo in pochi minuti questa deliziosa torta alle mele sbriciolata calda e avvolgente.

Ingredienti

3 mele;

250 g farina 00;

180 g zucchero;

1 limone;

1 uovo;

120 g burro;

50 g amaretti;

5 g lievito in polvere;

50 g gherigli di noce.

Per prima cosa dobbiamo preparare l’impasto, che dovrà essere abbastanza sabbioso per creare la nostra sbriciolata. Cominciamo unendo il burro, ammorbidito fuori dal frigo, insieme a 130 grammi di zucchero. Lavoriamo i due ingredienti con un mestolo sino a creare una pasta morbida. A questo punto aggiungiamo l’uovo, incorporandolo per bene insieme agli altri ingredienti. Aggiungiamo la farina setacciata insieme al lievito e impastiamo con la punta delle dita. Quando la farina sarà completamente assorbita aggiungiamo anche le noci. Impastiamo per amalgamar e bene gli ingredienti e avremo ottenuto la nostra base. Lasciamola così nella ciotola e copriamola con la pellicola, per poi metterla in frigo per 30 minuti.

Nel frattempo dedichiamoci al ripieno, composto soprattutto di mele e amaretti. Per prima cosa sbucciamo le mele, eliminando il torsolo e riducendole a pezzetti più o meno uniformi. Mettiamoli poi in una ciotola insieme alla scorza di limone e al suo succo. In questo modo, aggiungeremo un piacevole aroma mantenendo il colore della mela. Aggiungiamo lo zucchero e mescoliamo gli ingredienti con un cucchiaio. A questo punto, inseriamo gli amaretti sminuzzati grossolanamente. In alternativa, possiamo aggiungere la metà di un’altra mela o dell’uvetta rianimata con dell’acqua o con del liquore. Se preferiamo, possiamo anche aggiungere una spolverata di cannella insieme alle mele.

Imburriamo e infariniamo lo stampo, per poi coprire base e lati con l’impasto che avevamo lasciato a riposare in frigo. Lavorandolo con le mani creiamo una superficie più o meno liscia dello stesso spessore. Lasciamo da parte una porzione dell’impasto per creare la copertura della nostra torta. Prima però riempiamola con la sua farcitura di mele, distribuendola equamente in tutto lo stampo. Adesso sbricioliamo l’impasto rimasto spargendolo sulla superficie.

Facciamo preriscaldare il forno in modalità statica a 180 gradi per poi infornare la nostra sbriciolata per circa 35 minuti. A questo punto la nostra torta è pronta. Non ci resta che aspettare che si freddi per spolverarla con lo zucchero a velo e, poi, servire.

