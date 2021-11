Il detto “il Mondo è bello perché è vario” ha un significato molto profondo e bellissimo. Indica che possono esistere, tra le persone, differenze anche caratteriali e idee completamente diverse tra loro.

Siamo talmente tanti in questa Terra che ognuno è diverso dall’altro, per questo sarebbe necessario avere tolleranza e comprensione per poter accettare i punti divista diversi dai nostri.

In questo senso, l’astrologia definisce in parte il carattere “base” di tutti i segni zodiacali, delineando alcuni tratti particolari.

Esistono segni che nascondono, dietro un atteggiamento fiero e deciso, una personalità abbastanza insicura, che vacilla, perché con poca autostima.

Ci sono, poi, gli orgogliosi, come il Leone, dal forte carisma, sempre pieno di energia ed entusiasmo. Ma ci sono anche quelli inflessibili, la loro testardaggine non gli permette di avere quella elasticità mentale necessaria per rivalutare le proprie posizioni.

Se in determinati casi l’ostinazione e la cocciutaggine possono essere una risorsa, altre volte potrebbero essere un vero limite

Testardi e troppo sicuri di sé questi 3 segni zodiacali non cambieranno idea così facilmente

Lo scrittore G.B. Shaw diceva che “chi non può cambiare idea non può cambiare niente”. Questo perché spesso è necessario rivedere le proprie opinioni per riuscire a migliorare la propria quotidianità. Chi è troppo rigido e non riesce a superare il muro del cambiamento, probabilmente non avrà nessuna svolta nella propria vita.

Alcuni segni sembrano essere più intransigenti e meno inclini a un certo tipo di evoluzione personale. Infatti, testardi e troppo sicuri di sé, questi 3 segni zodiacali non cambieranno idea così facilmente, neanche davanti l’evidenza.

Primo fra tutti il Toro, con lui è quasi impossibile avere un dialogo che preveda 2 punti di vista. Ostinati come nessun altro e convinti delle loro decisioni, difficilmente ascolteranno con tolleranza le nostre idee.

Se siamo distanti dalle loro convinzioni, accetteranno mal volentieri le nostre parole. Se lavorativamente parlando potrebbe essere una qualità, nei rapporti personali questo atteggiamento potrebbe rappresentare un ostacolo.

Ariete e Acquario

Concentrati e ambiziosi, i nati sotto il segno dell’Ariete potranno diventare in batter d’occhio polemici. Più sono in difficoltà, più emerge il loro lato contraddittorio e ostinato, soprattutto se vogliono raggiungere un obiettivo.

Spesso troppo esigenti e convinti di voler lasciare il segno, farli ragionare sarà una “mission impossible”. Forse se hanno chiaro il traguardo, pur di raggiungerlo sarebbero disposti a cambiare rotta.

L’Acquario, intelligente e perspicace, ha decisamente molta fiducia in sé stesso, il loro ego è spropositato. Non amano seguire le indicazioni altrui, perché preferiscono affrontare da soli ogni situazione.

Ha idee alternative e spesso anche complicate da comprendere e le porta avanti con grande fierezza. In fondo, però, affronta tutto con estrema calma e pacatezza e un pizzico di stranezza che lo contraddistingue e lo rende speciale.

Approfondimento

Brutte notizie per chi è innamorato di questi segni zodiacali perché sono più difficili da conquistare.