Colori e vestiti, scaramanzie e abitudini alimentari, le usanze sconosciute per un Capodanno fortunato

Cornetti e vischio, intimo rosso e ferri di cavallo, ma i riti scaramantici per lasciare l’anno vecchio e iniziare quello nuovo sono davvero tantissimi. In tanti posti c’è anche la consuetudine di lanciare dalla finestra qualcosa di usato, stando però attenti che sotto non passi qualcuno.

Andiamo allora a spulciare per i nostri Lettori tutti, ma proprio tutti i sistemi mondiali per andare a cercare il nuovo anno che viene.

La valigia, quella di un lungo viaggio

Sono tanti gli italiani partiti o che stanno partendo per delle meritate e agognate vacanze rilassanti. Ma sono anche tanti quelli che raggiungono parenti e amici a chilometri di distanza. Riportiamo allora la consuetudine di alcune tradizioni, soprattutto del Sud America, di portare con sé una valigia o un beauty completamente vuoti. Idea che non è valida solo per riempire i contenitori con oggetti e vestiti acquistati a prezzi d’occasione, ma anche per riempire scaramanticamente di fortuna la valigia che ci portiamo appresso nel nostro viaggio. Può anche andare bene 1 bagaglio a mano, per evitare pesi e surplus economici, ma l’importante è che sia rigorosamente vuoto.

Non solo uva e frutta secca

Noi italiani, che siamo particolarmente scaramantici, mettiamo a tavola frutta secca, uva e lenticchie. Ma attenzione perché in molti Stati europei la fortuna arriverebbe mangiando anche cavolo nero e cavoletti di Bruxelles. Un abbinamento salutare, ma che porterebbe anche un mare di fortuna e tantissimi soldi. Secondo alcuni riti scaramantici, bisognerebbe addirittura cercare di mangiare almeno 1 cavoletto ogni 3 secondi. Ed ecco che la dea bendata busserà alla nostra porta!

Colori e vestiti, scaramanzie e abitudini alimentari, ecco le usanze più sconosciute per iniziare al meglio il 2023

In attesa di capire come sarà il nuovo anno, secondo il tanto seguito oroscopo cinese, ecco che proprio dal grande Paese asiatico cogliamo una tradizione davvero curiosa. In moltissime zone di questa terra, infatti, la fortuna arriverebbe in casa sia restandoci che andandosene. L’importante però è nascondere scopa e paletta e lasciare assolutamente che la polvere e lo sporco rimangano in casa almeno la notte di Capodanno. Secondo questa curiosissima usanza, infatti, spazzare la polvere al 31 dicembre equivarrebbe anche a rimuovere la potenziale fortuna che si sarebbe depositata tra le nostre pareti domestiche. Colori e vestiti, scaramanzie e abitudini alimentari, ecco le usanze più sconosciute per avere fortuna a Capodanno, sperando anche nel nostro oroscopo.