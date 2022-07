Colliri con carboidrati e proteine ci aiuterebbero con occhi secchi d’estate

La secchezza oculare potrebbe essere una conseguenza delle attività che svolgiamo d’estate durante il tempo libero. Trattenersi in spiaggia senza proteggere gli occhi dai raggi solari, dal caldo e dalla sabbia potrebbe irritare gli occhi. Se siamo in barca o giriamo in motorino con il casco aperto, il vento potrebbe renderli secchi.

Anche un’alimentazione non corretta, poi, potrebbe rendere questi tipi di stress ancora più insidiosi. Bere e idratarsi correttamente e inserire nella dieta quotidiana gli omega 3 potrebbe essere un aiuto per gli occhi durante le nostre attività.

Quando capita di sentire bruciore, prurito o irritazione possiamo utilizzare colliri naturali o rimedi omeopatici che leniscono i dolori e aiutano a diminuire le infiammazioni. Le gocce che contengono acido ialuronico lubrificherebbero l’occhio grazie al pH fisiologico che protegge dagli attriti. Portarle sempre con noi ci aiuterebbe a risolvere il problema quando siamo lontani da casa.

Attenzioni e cure

Se abbiamo gli occhi secchi, le lacrime artificiali aiutano a mantenere lubrificati gli occhi come farebbero quelle naturali. Si tratta di colliri in gocce o gel che sono composti da acqua, carboidrati, lipidi, elettroliti e proteine. Le lacrime naturali contengono le proteine, mentre quelle artificiali potrebbero esserne prive, quindi informiamoci sugli elementi contenuti nei colliri.

Il disturbo degli occhi secchi riguarda milioni di persone. Spesso può essere legato all’utilizzo delle lenti a contatto. Questo ci fa capire l’importanza di queste gocce che possono essere considerate di largo consumo. Questi disturbi non riguardano solo le attività che svolgiamo d’estate, anche lavorare per lungo tempo in posti chiusi può creare problemi. Alcuni tipi di lavori e alcuni sport, come quelli che si svolgono in piscina, sono causa di infiammazioni dovute alla secchezza oculare. La scelta dei colliri più adatti, oppure dei rimedi omeopatici casalinghi, rappresenterebbe una difesa da prendere sempre in considerazione.

Colliri con carboidrati e proteine ci aiuterebbero con occhi secchi d’estate

Se ci troviamo in casa e siamo sprovvisti di colliri, possiamo ricorrere a rimedi omeopatici che sono molto efficaci. Diversi colliri che ci aiutano con gli occhi secchi, la sensazione di sabbia negli occhi o con la lacrimazione continua, contengono belladonna ed eufrasia.

Si possono preparare impacchi mischiando queste erbe con camomilla e finocchio creando potenti rimedi contro le infiammazioni. Anche le congiuntiviti di natura allergica in casa potrebbero essere curate in questo modo.

Se, invece, ci troviamo fuori casa, dobbiamo assolutamente portare con noi un collirio, soprattutto se siamo diretti in spiaggia o se dobbiamo fare attività in cui gli occhi verranno messi a dura prova. Sono tanti i colliri considerati ottimi per curare gli occhi secchi. È necessario precisare che, per esempio, il collirio Hybak non contiene conservanti. Il collirio Systane Balance o gel non può essere utilizzato con le lenti a contatto mentre quello Ultra sì. Anche Optive e e Comfort sono considerati tra i più affidabili.

