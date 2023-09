Prezzi da capogiro: scopri quanto costa la retta della scuola di Leone, figlio di Chiara Ferragni e Fedez

Sembra moltissimo ma vero, ecco quanti soldi servono per frequentare la Saint Louis di Milano, un’istituzione d’eccellenza a livello europeo.

Quasi tutto abbiamo ormai messo da parte ombrelloni e sdraio, e abbiamo ripreso il nostro lavoro. Gli uffici si sono ripopolati, e a breve riapriranno anche le scuole. L’istruzione dei nostri figli, infatti, è uno degli aspetti più importanti per la loro crescita, ma non solo.

La scuola è anche uno dei comparti della società che pesa maggiormente sulle tasche delle famiglie italiane. I libri di testo, ad esempio, rappresentano una delle spese più onerose per i genitori degli studenti, anche se fortunatamente si possono comprare a prezzi scontatissimi.

Un’altra divisione importante che bisogna fare riguarda la scuola pubblica o privata. Queste due istituzioni sono diverse sono molti punti di vista, e ogni genitore decide se optare per l’una o per l’altra per una serie di motivazioni. Possono entrare in gioco le proprie opinioni personali, ma anche valutazioni legate ai metodi d’insegnamento piuttosto che all’ambito economico. Perché, ammettiamolo, le scuole private sono molto più onerose, ma quanto di più? Anche tra gli istituti privati, infatti, ci sono dei distinguo da fare.

La scuola in cui Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di iscrivere il loro primogenito, Leone, è sicuramente una delle più costose. Il bambino, infatti, frequenta la Saint-Louis School di Milano, definita sul suo sito ufficiale “un’eccellenza in Europa”. Scopriamo insieme quanto costa iscrivere lì il proprio figlio.

Prezzi da capogiro: guarda a quanto ammonta la quota di iscrizione, quella per i pasti e le altre spese per accedere a questa scuola

Mandare i propri figli nelle scuole migliori è un sogno per gran parte dei genitori. C’è, però, anche chi può permettersi di farlo, senza badare a spese. È Il caso dell’imprenditrice digitale più famosa d’Italia, Chiara Ferragni, e di suo marito Fedez. I due insieme sono una potenza economica, poiché arrivano a guadagnare diversi milioni di euro l’anno ciascuno.

Sarà anche questo uno dei motivi per cui hanno deciso di iscrivere Leone alla Saint Louis School di Milano.

Partiamo dalla quota di iscrizione

Sul sito ufficiale della scuola, sono disponibili tutti i costi relativi alla retta, e suddivisi tra le diverse sedi. In particolare, per frequentare questa scuola bisognerà prima di tutto sostenere una quota di iscrizione, logicamente solo il primo anno. Questa cifra corrisponde a 3.000 euro.

In seguito, ci saranno gli altri costi, diversi in base all’età dello studente. Per i primi anni (asilo nido e scuola dell’infanzia), il costo è di 12.355 euro, che poi aumenta all’aumentare dell’età dell’iscritto.

Scuola primaria e scuola media

Per la scuola primaria, infatti, la quota da sostenere è di 17.095 euro, mentre per le medie i prezzi salgono ancora. La cifra arriva a 19.745, ma non è ancora tutto. Queste cifre, per l’appunto, non comprendono i pasti. Per accedere ai pasti ci sono comunque prezzi da capogiro: la quota, in questo caso, si aggira intorno ai 1.590 euro.