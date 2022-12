A oggi, il comportamento delle azioni Covivio è stato da manuale. I ritracciamenti e i movimenti lungo tendenza principale hanno quasi sempre rispettato i canoni dell’analisi classica. Il titolo, comunque, rimane molto interessante e potrebbe offrire un buon rendimento ai suoi azionisti.

La trimestrale di Covivio

In un mercato immobiliare in ripresa, nel terzo trimestre il gruppo Covivio ha registrato ricavi di competenza a 470,9 milioni di euro, in aumento del +13,9% a perimetro costante rispetto all’anno precedente. In particolare il gruppo ha avuto un ottimo ritorno sugli immobili a uso alberghiero con un rialzo dell’85,3% a perimetro costante, sostenuto dal rimbalzo dei ricavi variabili e delle attività di asset management.

La valutazione secondo l’analisi fondamentale

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, dal punto di vista della valutazione in termini di multipli di mercato le azioni Covivio sono sottovalutate tra il 40% e il 50% sulla base del rapporto prezzo su utile e del rapporto prezzi su fatturato (PS). Tuttavia, va fatto notare che, in assoluto, il rapporto PS è molto elevato. Stiamo parlando, infatti, di un livello che è pari a 5,2x.

Per gli analisti che coprono il titolo, invece, il titolo è in linea con il suo prezzo obiettivo medio.

Classico ritracciamento per questo titolo azionario preludio alla ripresa del rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Covivio (MIL:COV) ha chiuso la seduta del 13 dicembre a quota 57,00 euro, in rialzo dell’1,97% rispetto alla seduta precedente.

Come previsto nell’articolo precedente, dopo un rialzo che non si vedeva da 2 anni, è iniziato un classico ritracciamento per questo titolo azionario che almeno per il momento non ha creato grossi problemi. A maggiore ragione dopo la seduta del 13 dicembre che ha visto un’interessante accelerazione rialzista con conseguente incrocio delle medie. Se a questo si aggiunge il segnale di acquisto dello SwingTrading Indicator ci rendiamo conto le quotazioni potrebbero essere sul punto di partire prepotentemente al rialzo. In questo caso non potrebbe essere escluso lo scenario che vede un ritorno in tempi relativamente brevi delle quotazioni in area 70 euro.

Un’alternativa all’investimento azionario potrebbe essere le seguente: Come investire 50.000 euro l’anno prossimo per guadagnare in futuro il massimo a rischio calcolato?