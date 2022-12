Basta rosso e oro, ecco le unghie natalizie glamour semplici da fare con smalto semipermanente e non

Durante le feste non si possono trascurare le unghie che possono diventare un elemento di punta del look. Per suscitare ammirazione bisognerà decorarle seguendo i suggerimenti più originali del momento. Ottenere un effetto wow è facilissimo e non serve essere delle esperte. Prepariamoci dunque a stupire tutti con le nostre unghie apprendendo le giuste tecniche e gli abbinamenti più chic.

La nail art classica di Natale solitamente si base sulla combinazione di smalti rosso e oro. In realtà la moda ci invita ad osare maggiormente e ci propone tante idee fantastiche per le feste. Naturalmente prima di metterci all’opera sarà bene dedicare del tempo alla manicure. Puliamo le unghie immergendole in acqua e sapone, strofiniamole sopra e sotto con uno spazzolino, dovremmo evitare così il proliferare di batteri. Eliminiamo le cuticole inumidendole con dell’olio e poi modellandole all’interno del letto ungueale con un bastoncino di legno d’arancio. Per rinforzarle tagliamole con frequenza e limiamole, inoltre facciamo il pieno di biotina con l’alimentazione.

Basta rosso e oro, ecco le unghie natalizie glamour per fare faville

Il rosso rimane pur sempre un colore di tendenza nel periodo natalizio, quindi lo useremo ma creando nuovi abbinamenti. Una prima idea può essere smaltare interamente le unghie di colore bianco. Sull’anulare applicheremo delle strisce di nastro carta a poca distanza l’una dall’altra per creare delle righe da colorare di rosso. Sarà un chiaro richiamo ai tipici bastoncini di zucchero natalizi.

Il successivo suggerimento è una french speciale con un cappellino di Babbo Natale. Stendiamo uno smalto color nude. Dopo di che, con uno smalto glitter rosso, andremo a colorare la punta dell’unghia e a tracciare una linea corta che scende al termine di questa. Con lo smalto bianco, picchiettiamo il bordo delle linee tracciate.

Passiamo ora a una tonalità trendy e invernale da usare: il blu. Dopo avervi smaltato le unghie, prendiamo un dotter o uno stuzzicadenti e il bianco. Realizzeremo dei fiocchi di neve, basterà fare dei piccoli asterischi e tracciare alle punte delle piccole V. Oppure possiamo fare dei ghiaccioli, sarà sufficiente tirare delle righe bianche col dotter dalla base dell’unghia verso l’alto.

Altre tecniche da conoscere e usare

Col dotter possiamo tracciare una linea verticale a poca distanza dal bordo laterale dell’unghia. La intersecheremo con una riga orizzontale a poca distanza dalla punta. Laddove si incontrano le linee, disegneremo un fiocco con lo stuzzicadenti o con uno stencil. Ancor più semplice può essere incollare delle stelline adesive su uno smalto blu notte per un look da sera davvero da urlo. Tutte le decorazioni sono da fissare con primer trasparente.

Per la nostra nail art potrebbero tornarci utili alcune tecniche facili ma spettacolari che richiedono appositi strumenti. Un trend da sfruttare è la polvere effetto sirena o acrilica. La prima dona un effetto scintillante, la seconda invece si usa per l’effetto zucchero, un aspetto molto simile alla neve.

Si tratta di una tecnica di smalto semipermanente che si rimuove senza acetone ma si asciuga senza lampada UV.

Si stende la resina che fungerà da base, dopo di che si immerge l’unghia nella polvere. In seguito si applica l’attivatore, si lascia asciugare e si rimuove l’eccesso di polvere. Infine si fissa col top coat. Quindi basta rosso e oro, ecco le unghie natalizie glamour che spopoleranno nelle feste.