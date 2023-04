Cindy Crawford, Jennifer Aniston e Gwyneth Paltrow iniziano la giornata bevendo questo alimento amato dalle star. E non è certo un caso

Molte persone leggono con interesse ciò che le star fanno o indossano. Le vediamo come persone che hanno particolare cura della propria persona e imitarle, per quanto possibile, non è una cattiva idea. A cominciare dalle cose che mangiano, di solito frutto di una ricerca approfondita. E il sogno è di somigliare a loro. Magari, partendo dalla bevanda del mattino. Ecco quale.

Se molte riviste di gossip continuano ad avere un notevole successo tra lettori e lettrici, un motivo ci sarà. Non solo per scoprire gli ultimi pettegolezzi che riguardano i divi del mondo del cinema, della canzone, della TV. Ma, anche, per rivelare, magari attraverso delle loro interviste, i segreti per essere belli e stare bene.

Che è il sogno di ogni persona, quello di vivere il più possibile e con pochi disturbi. Se non nessuno, ma, forse, questo è chiedere davvero troppo. Però, se certi Vip hanno sempre questo aspetto così salubre, un motivo ci sarà. E, molte volte, parte proprio da ciò che mangiano a tavola.

Dovremmo anche noi imparare ad imitare queste dive che iniziano così la loro giornata

Non è un caso se si dice che il buongiorno si vede dal mattino. E non solo per presagire come andrà una certa cosa. Anche nell’alimentazione, la colazione ha la parte forse più importante di tutta la giornata. Almeno, se crediamo al famoso detto che vuole che il primo pasto della giornata sia da re.

Pasto che, una volta, veniva guardato con meno attenzione, mentre ora ha finalmente ottenuto la sua giusta importanza. Ad esempio, ci si chiede se sia meglio far colazione con latte intero o parzialmente scremato.

È proprio vero che la salute vien mangiando, a cominciare dalla colazione, sempre più importante

Insomma, la salute vien mangiando, ci è sempre stato detto. Magari, imitando quello che fa Michelle Hunziker per avere un fisico in splendida forma anche a 46 anni. Ad esempio, Cindy Crawford, Jennifer Aniston e Gwyneth Paltrow iniziano la giornata in un modo quasi simile.

O meglio, la sostanza è quella, anche se poi ognuno adatta questa bevanda ai propri gusti e bisogni. Di cosa si tratta? Dello smoothie, che dobbiamo fare attenzione a non confondere con il classico frullato. Infatti, smoothie e frullato sono due cose differenti. Quest’ultimo, si ottiene dal mix di frutta e latte fresco. Lo smoothie, invece, è una bevanda non solo di frutta, ma anche di verdura. E, di solito, si prepara con yogurt magro e acqua. C’è chi usa anche il latte di soia o di mandorle.

Vediamo, allora, che smoothie si preparano le tre star del titolo. Partiamo dalla Crawford. Alla mattina, nel latte di mandorle, ci frulla spinaci, banana (ma congelata), proteine e menta. Con l’aggiunta di fave di cacao. Cosa usa la Paltrow? Una tazza di latte di mandorle (o di anacardi), 1 cucchiaio di burro di mandorle, 1 cucchiaino di olio di cocco, 2 cucchiai di polvere proteica di funghi alla vaniglia.

Non solo. C’è anche 1 cucchiaino di ashwagandha (ginseng indiano), cardamomo, curcuma. E un dattero che fa da dolcificante. La Aniston, invece, nel latte di mandorle mette proteine e collagene in polvere. Poi aggiunge, in base anche alla stagione, ciliegie, spinaci, burro di arachidi, polvere di tè matcha, ghiaccio, stevia.