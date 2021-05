Le cimici sono sempre ospiti indesiderate in casa, riescono sempre ad entrare e invadere gli angoli. Non sono particolarmente aggressive o pericolose, quello che infastidisce è il loro sgradito odore. Per non parlare di quando si trovano aggrappati ai vestiti appena puliti e stesi, nelle fessure delle finestre e sopra la biancheria da sistemare. Quella che più frequentemente ritroviamo in giro è quella verde, ma non ci facciamo mancare anche quella asiatica. Se per l’uomo questo insetto non è dannoso, lo è invece per le piante e il verde in generale, causando molti problemi nella produzione di semi.

Per evitare di schiacciarle e non avere odori terribili in casa e fuori, oltre l’utilizzo di zanzariere, esistono dei rimedi naturali semplici da utilizzare per allontanare le cimici.

Vediamo come tenere le cimici lontano da casa per sempre e mai più invasioni con soli 3 ingredienti del tutto naturali.

Prodotti naturali per allontanare le cimici

Il tea tree oil rappresenta per le cimici un repellente perfetto, perché ha un profumo molto intenso che le tiene alla larga. Si può utilizzare per pulire il bucato, aggiungendone qualche goccia in lavatrice, e scongiurare il loro arrivo mentre stendiamo i vestiti, l’odore dell’olio eviterà che arrivino in frotte. Oppure possiamo mettere qualche goccia in un po’ di cotone e lasciarlo negli angoli delle finestre.

Se si posseggono piantine aromatiche, nello specifico menta, le cimici staranno alla larga da cucina e orto, perché hanno un profumo forte che provoca un effetto shock sulle cimici. In più potremo usare le foglie per preparare gustose ricette.

Infine l’ultimo rimedio della nonna, vecchio di secoli, è fare un decotto di aglio e cipolla. Basterà fare bollire per una decina di minuti 30 grammi di bulbi in un litro d’acqua. Poi si dovrà travasare in uno spruzzino per poter usarlo sulle piante. Questo repellente ha un risultato garantito da generazioni e nessuna cimice disturberà più il nostro orto.

Ecco come avere le cimici lontano da casa per sempre e mai più invasioni con soli 3 ingredienti del tutto naturali.