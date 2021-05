Siamo in cerca di un dolce che faccia contenta tutta la famiglia ma non abbiamo molto tempo per prepararlo? Con i primi caldi non abbiamo nessuna voglia di accendere il forno? Nessun problema. Oggi noi di Proiezionidiborsa stiamo per svelare una ricetta incredibilmente semplice, gustosa e che non ha bisogno di cottura. Bastano 6 ingredienti e meno di 10 minuti per preparare il dolce più buono e fresco dell’estate che farà impazzire tutti. E il dolce dell’estate sono i pavesini cocco, cioccolato e mascarpone.

Gli ingredienti per i pavesini cocco, cioccolato e mascarpone

Per preparare il dolce più buono e fresco dell’estate ci serviranno:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

a) pavesini;

b) cioccolato da spalmare;

c) mascarpone;

d) cocco in polvere;

e) caffè (vanno bene sia quello della moka che quello delle cialde);

f) latte.

Le quantità le sceglieremo noi a seconda del numero di biscotti che vogliamo preparare.

Bastano 6 ingredienti e meno di 10 minuti per preparare il dolce più buono e fresco dell’estate che farà impazzire tutti

Prepariamo uno o due caffè e mischiamoli in un recipiente con il latte. Nel frattempo ammorbidiamo il cioccolato e teniamo il mascarpone fuori dal frigo. Ci servono a temperatura ambiente per evitare di rompere i biscotti.

A questo punto prendiamo i pavesini e su ognuno di essi spalmiamo uno strato di mascarpone e uno di cioccolato. Uniamone due insieme a mo’ di sandwich e immergiamo il nostro dolcetto nel preparato di latte e caffè. Facciamo asciugare qualche secondo e giriamolo nel cocco in polvere. Ripetiamo il procedimento finché i biscotti non sono finiti. E il nostro dolce è già pronto.

Conserviamo i nostri gustosi dolcetti nel frigorifero e serviamo quando sono freschi e ammorbiditi. Magari accompagnati da un succo di frutta per i bambini o da un vino dolce per gli adulti.

Se vogliamo conservarli a lungo ci basterà ricoprire il piatto con della pellicola da cucina e fare bene attenzione a non fare entrare l’aria. Meglio evitare il freezer. I pavesini sono biscotti molto delicati e rischiamo di romperli una volta scongelati.