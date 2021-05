Sono tanti i segreti che si possono imparare in cucina. E sono proprio quelli che chiamiamo i trucchi del mestiere, ovvero i passaggi imparati tramite l’esperienza, a fare spesso la differenza. Non soltanto per chi prepara, ma soprattutto per chi ha la fortuna di assaggiare e gustare i piatti risultato del lavoro svolto. Per impararli non è necessaria troppa fatica, né tantomeno una grande conoscenza di nozioni. Ciò che è davvero importante è solamente la capacità di saper imparare osservando.

I più esperti

In quest’ultimo anno sempre più persone si sono avvicinate alla cucina. Anche molti di quelli che, fino a pochi mesi fa, non avevano minimamente interesse in questa attività. Per imparare in tanti hanno chiesto aiuto ai più esperti della famiglia, mentre tanti altri si sono affidati ai siti internet, dove hanno imparato molte ricette e diversi trucchi. E proprio per questo oggi vogliamo contribuire anche noi, svelando un segreto utilissimo che, se non si ha molta esperienza, difficilmente si conoscerà già. Infatti scopriamo perché chi butta via l’acqua di cottura probabilmente non sa quanto può rivelarsi fondamentale per questa ricetta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Un impasto ottimo

Come tanti ben sapranno, quando si cucina raramente si producono degli scarti. La maggior parte delle volte infatti tutto ciò che sembra ormai inutilizzabile può in realtà avere un altro scopo. Come appunto quello di cui si parlerà oggi. Infatti ecco il motivo per cui chi butta via l’acqua di cottura probabilmente non sa quanto può rivelarsi fondamentale per questa ricetta. Ci riferiamo all’impasto per fare la pizza.

Sembrerà incredibile per molti ma l’acqua di cottura è un ingrediente ottimo e utilissimo quando si tratta di preparare questo tipo di impasto. Per un motivo molto semplice. Difatti quest’acqua non solo è carica di sale, ma anche di amido e tanti altri componenti in grado di rendere la base della pizza ultra saporita e soffice. Addirittura, se utilizziamo quest’acqua nella ricetta piuttosto che quella tiepida di rubinetto, potrebbe non essere necessario il sale nel condimento finale. Non ci resta che provare e scoprire il risultato che otterremo. Di certo non deluderà.