È un raro evento astronomico quello che caratterizza giugno. Con cinque pianeti che si sono allineati prima dell’alba. Il che ha avuto anche un impatto sul nostro oroscopo, con buone notizie. Per l’Ariete arrivano ottime notizie. Dal prossimo mercoledì la fortuna busserà alla nostra porta. E, se siamo ancora single, potrebbe essere finalmente la volta buona di incontrare la persona giusta. In affari non gira tutto bene per il Toro, che rimane deluso per alcuni investimenti senza ritorno. Meglio va in amore, in particolare ad inizio della prossima settimana. E gli astri ci invitano a fare sport, magari andando a correre per perdere peso.

La Vergine metta da parte l’orgoglio e il Cancro non dovrà prendersela per piccole seccature quotidiane

I Gemelli vivranno ottimi giorni all’insegna dell’amicizia. Ogni tanto, del resto, si ha bisogno di stare insieme a persone che ci apprezzano. In realtà, siamo noi a dover vincere la pigrizia ed uscire più spesso. Il Cancro si metterà a disposizione della famiglia, nei prossimi giorni. Tutti avranno bisogno di noi, ma dovremmo essere anche un po’ egoisti. E non prendercela se faremo bruciare il pranzo che ci è costato tempo e denaro.

Il 21 giugno la Luna si allinea a Giove nei Pesci portando ottime notizie al Leone. Un affare che stavamo inseguendo da tempo finalmente si realizzerà. E se giocheremo pochi euro, potremo vincere una bella cifra. La Vergine dovrebbe imparare a mettere da parte l’orgoglio e a chiedere. Se abbiamo bisogno di un prestito, bussiamo alla porta dove trovare il denaro. Saremo ripagati e faremo contento chi ci darà una mano. La Bilancia vivrà, ad inizio della prossima settimana, un momento d’oro, grazie al suo fascino. Saremo come miele per tante api, ma, in realtà, abbiamo la testa da un’altra parte. Invece, dovremmo goderci questi momenti.

Il 21 giugno la Luna si allinea a Giove portando fortuna clamorosa a questi segni e l’amore finalmente dopo tante delusioni ad altri

Lo Scorpione, di solito irrequieto in amore, si dedicherà completamente al partner. Abbiamo voglia di stabilità e per questo ci dedicheremo all’altro, programmando un weekend romantico, con massaggio di coppia. È venuto il momento, per il Sagittario, di prendere coraggio in amore. Essere meno timorosi con il partner, facendoci vedere più attenti. E, se siamo single, facciamo noi il primo passo facendo sapere a chi ci piace che non ci è indifferente. Il Capricorno sa che ha un’idea giusta in mente per arrotondare le entrate. Però dovremo stare attenti a confidarci con qualcuno che potrebbe rubarcela. Attenzione, in amore, a vedere con “trasparenza” chi ci sta accanto.

L’Acquario ha una gran voglia di cambiare aria. In attesa delle vacanze, va bene anche prendere una bicicletta e andare a pedalare lontano da tutto. In amore, dovremo cercare di accontentare l’altro, condividendo i suoi gusti. Per i Pesci si annunciano giorni favorevoli per incrementare il conto in banca. E le stelle vedono che sarà possibile farlo attraverso la tecnologia. Attenzione a non calpestare la sensibilità di chi ci sta vicino.

