L’Assogasliquidi/Federchimica dopo la pubblicazione della conversione in legge del Decreto Semplificazioni esulta perché ci sono vantaggi ad avere l’auto Gpl. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha la facoltà di emanare una disposizione per escludere determinate attività di verifica e prova. Fino ad oggi presso le Motorizzazioni civili venivano controllate alcune tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli.

Il vantaggio

Andrea Arzà, presidente Assogasliquidi/Federchimica ha il sorriso sulle labbra perché in questo modo si permette finalmente al Ministero di snellire e semplificare le procedure. Questo controllo scattava ogni dieci anni per la sostituzione dei serbatoi di Gpl degli autoveicoli da farsi presso le motorizzazioni. Per ottenere questo controllo gli automobilisti in passato hanno atteso anche un anno. Il Ministero ora ha la possibilità di sburocratizzare il processo. Le autofficine appositamente equipaggiate ed attrezzate hanno la possibilità di poter svolgere le operazioni anche amministrative connesse alla sostituzione dei serbatoi.

Ci sono vantaggi ad avere l’auto Gpl?

I cittadini in possesso di un’auto con alimentazione a Gpl sanno i risparmi economici sul rifornimento di carburante ma anche di rispettare maggiormente l’ambiente. Inoltre con l’auto a Gpl si circola nei centri urbani nei giorni di blocco del traffico.

Il Governo all’interno del Decreto Cura Italia ha autorizzato fino al 31 ottobre la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio a revisione.

La richiesta di Assogasliquidi/Federchimica

Assogasliquidi/Federchimica ha chiesto al Governo di valutare la proposta di incentivazione del retrofit a Gpl e metano delle auto di classe euro 4 e 5. Questa operazione ha un obiettivo preciso: consentire agli automobilisti che non hanno soldi per cambiare l’auto di convertire l’esistente a gas e continuare a circolare. Il bacino potenziale di auto in queste condizioni da qui al 2023 è di 15 milioni di unità. Ci sono vantaggi ad avere l’auto Gpl sia riferiti ad economicità ma soprattutto perché rispetta l’ambiente. In questo lasso di tempo si ha una riduzione di emissioni di 120.000 tonnellate di CO2,. Inoltre si abbatte di 7,5 tonnellate di ossidi di azoto, 1,3 tonnellate di PM2.5 e una tonnellata di PM10.