Gli italiani hanno un debole per le auto e al momento dell’acquisto fanno varie considerazioni. Tra le ipotesi prese in considerazione figura la scelta tra l’alimentazione a diesel, benzina, metano e GPL. Ecomotive Solutions e Autogas Italia hanno svolto un test interessante per capire nello specifico quanto conviene viaggiare con un’auto nata a benzina ma convertita a metano.

L’auto presa in considerazione

Le due aziende hanno preso in considerazione una Fiat 500X con cambio meccanico, euro 6. Su questo modello di auto con motore a benzina è stato installato un kit specifico in modo da convertirla a metano. Il test ha portato alla luce interessanti dati sui consumi di carburante ed emissioni di CO2.

Il test

Scopriamo quanto conviene viaggiare con un’auto nata a benzina ma convertita a metano. L’auto è circolata su strada su percorso misto. In base ai consumi il costo a chilometro con funzionalità a benzina è stato di 0,104 euro. Guidando l’auto con modalità a metano il consumo è stato di 0,047 euro al chilometro. A conti fatti il risparmio sul carburante è considerevole. La Fiat 500X con 10 euro di benzina fa percorrere 96 chilometri, con il gas naturale compresso i chilometri percorsi sono stati 213.

Occhio all’ambiente

Un altro dato da tenere in considerazione è l’emissione di CO2. Ecomotive Solutions e Autogas Italia hanno notato come le emissioni di CO2 della Fiat 500X nel caso di alimentazione a benzina è pari a 170 gr/km. La casa madre in fase di omologazione dichiara 154 gr/km. La Fiat 500X in modalità metano, su strada in percorso misto, con la stessa percorrenza ha segnato 128 gr/km di emissioni CO2. L’auto con alimentazione a metano ha una riduzione di emissione di CO2 inferiore del 25% rispetto al funzionamento con benzina.

Gli italiani non amano le auto a metano perché sono più lente e c’è una carenza oggettiva di stazioni di rifornimento da Nord a Sud. Quanto conviene viaggiare con un’auto nata a benzina ma convertita a metano è ben chiaro a tutti.