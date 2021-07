Momento particolare per i mercati internazionali che dopo gli ultimi tentennamenti, potrebbero ripartire velocemente al rialzo per andare a formare un top rilevante nella prima decade di agosto.

A Piazza Affari ci sono ancora dei prezzi sottovalutati rispetto al loro fair value stimato e questo si ravvisa in diversi settori.

Nei mesi scorsi il nostro Ufficio Studi in area 1,27/1,35 con il giudizio Strong Buy Long term, ha inserito nella propria Lista delle raccomandazioni il titolo. Oggi, dopo i recenti ritracciamenti, i grafici sembrano iniziare a mostrare i presupposti per nuovi interessanti movimenti. La nostra raccomandazione odierna è la seguente:

ci sono i presupposti per nuovi rialzi per il titolo Alfio Bardolla.

Procediamo per gradi ed andiamo ad argomentare la nostra scelta operativa.

Il titolo (MIL:ABTG) ha chiuso la giornata di contrattazione del 14 luglio al prezzo di 3,34 euro, in rialzo dell’1,31% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 1,30 ed il massimo a 3,82.

Analisi sommaria di bilancio

La società che opera nel settore dell’educazione finanziaria attraverso l’editoria digitale e l’organizzazione di corsi e seminari (Wake Up call), ha sede a Milano e attualmente capitalizza in Borsa circa 17 milioni di euro.

Le raccomandazioni degli altri analisti (leggiamo un solo giudizio) stimano un fair value a 5,23 euro. Il nostro Ufficio Studi calcola invece, un fair value in area 6,10 per azione. Questa stima potrebbe essere rivista al rialzo nei prossimi mesi.

Ci sono i presupposti per nuovi rialzi per il titolo Alfio Bardolla

Ecco la nostra strategia operativa

A chi ha comprato il titolo come da nostre precedenti raccomandazioni, si consiglia di alzare lo stop profit a 2,74. Supporto di breve termine a 3,05.

Chi volesse comprare il titolo ai prezzi attuali, può attenersi agli stessi livelli operativi. L’obiettivo primo da raggiungere in ottica di 1/3 mesi è in area 3,92 e successivo 4,30/4,50 per/entro la fine dell’anno.

Si procederà per step.