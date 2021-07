Proprio ieri, data la tendenza rialzista in corso, si continuavano a presupporre nuovi rialzi ma oggi le carte in tavola iniziano cambiare e di non poco. Rallenta il PIL cinese e il rally estivo dei mercati si allontana. Il dato si è attestato al 7,9%, inferiore rispetto alle stime e al trimestre precedente che aveva visto una crescita superiore al 18%.

Si archivia il rialzo atteso fino alla prima decade di agosto?

Procediamo per gradi.

Alle 9.38 del 15 luglio leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

15.699

Eurostoxx Future

4.073,5

Ftse Mib Future

24.910

S&P 500 Index

4.374,30 alla chiusura di contrattazione del 14 luglio.

La nostra previsione annuale

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 9 luglio.

Rallenta il PIL cinese e il rally estivo dei mercati si allontana

Quali sono i livelli operativi che dobbiamo monitorare nelle prossime ore di contrattazione per capire se è iniziata o meno una fase ribassista?

Dax Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 15 luglio inferiore a 15.616.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 15 luglio inferiore a 4.034.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 15 luglio inferiore a 24.860.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 15 luglio inferiore a 4.289.

Attenzione, sotto i livelli appena indicati si potrebbero aprire spazi per ribassi anche del 7/10% fino ad agosto inoltrato, se non oltre.

Quale consiglio operativo e quale strategia da seguire viene indicata per le prossime ore dal nostro Ufficio Studi?

Al momento vanno mantenute le operazioni multidays al rialzo in attesa di vedere gli swing che si formeranno alla fine della giornata di contrattazione odierna.

Come al solito si procederà per step.