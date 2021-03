Il mondo floreale è talmente vario da proporci una miriade di alternative per i balconi e i giardini di casa. Periodo perfetto, questo, per darci al giardinaggio, complici anche le ore da passare tra le mura domestiche. Ci sono delle piante perfette per vialetti e strutture del nostro giardino tra colori e profumi, che andremo a vedere in questo nostro articolo. Troveremo delle sorprese inattese per riempire di allegria il nostro verde.

La regina dei pergolati

Potremmo definire la Tumbergia come la “regina dei pergolati”, pianta tipicamente estiva e rampicante robusto e resistente. Dai meravigliosi fiori gialli, è perfetta per chi vive in zone calde, anche se la pianta non ama il sole diretto. Preferendo, invece la penombra. Ha dei fiori molto particolari, dotati di 5 petali, quasi sempre gialli, con varie gradazioni. Presente comunque anche la varietà in bianco. Parliamo di una pianta perenne, in grado di adornare perfettamente:

colonne;

pergolati;

strutture esterne;

recinzioni e pareti divisorie.

Se viviamo in zone con inverni freddi, ricordiamoci però di coprire le radici con l’arrivo del gelo.

Un’altra pianta da decori esterni

Ci sono delle piante perfette per vialetti e strutture del nostro giardino tra colori e profumi, come la Clematis. È una rampicante che non teme assolutamente il freddo, tanto da resistere bene anche alle temperature rigide. Presenta dei magnifici fiori lilla e viola, che fioriranno copiosi con l’esposizione al sole. La Clematis è solitamente usata per coprire le parti più brutte e antiestetiche dei giardini e dei parchi, come vecchi muri o strutture fatiscenti. Ma è bellissima anche da far crescere su pergolati e strutture fisse dei nostri vialetti di accesso.

La protettrice della privacy

Se vogliamo proteggere la nostra privacy da occhi indiscreti, ecco la pianta che fa per noi: la Dipladenia. Una sempreverde che fiorisce da primavera ad autunno inoltrato. Ama il sole e si adatta sia al terrazzo che alle strutture del giardino. I suoi fiori durano solo poche ore, ma ne fa in continuazione: bianchi, rosa e rossi. Attenzione, però che non ama il freddo e, quindi, andrebbe coperta. Come dicevamo, la sua densità e la sua fioritura continua ne fanno un esemplare perfetto per proteggere la privacy con colori e profumi.

