Bella la primavera che porta con sé il risveglio della natura. Tutto un arcobaleno di fiori e colori. Ma, che, poi, tra qualche mese, nella maggior parte dei casi spariranno. Ecco, allora 2 piante evergreen che ci daranno grandi soddisfazioni e non ci metteranno tristezza a fine stagione. Vedremo assieme il ginepro nano e la schefflera. Caratteristiche, tempi e modi di manutenzione per averle sempre belle e rigogliose.

Come prendersi cura delle sempreverdi a casa

Quando parliamo di sempreverdi, generalmente le colleghiamo anche alla semplicità di manutenzione e a una maggior resistenza nel tempo. Ma, anche queste 2 piante evergreen che ci daranno grandi soddisfazioni abbisognano di:

tanta luce;

acqua regolare;

fertilizzante nei tempi giusti.

La pianta antismog per eccellenza

La schefflera, dalle origini tropicali, è considerata la pianta antismog per eccellenza. È una virtù che pochi conoscono, ma che fanno di questa evergreen una vera e propria assorbi smog. È una pianta robusta, ma che sa conquistarci anche con la sua eleganza e le sue foglie multicolore. Non serve tanto per mantenerla bella: tanta luce e acqua regolare. Senza però creare ristagni, che possono farla ammalare. Ricordiamo in tal senso, che possiamo risolvere la cosa con della ghiaia o dei sassi.

Una delle più profumate in assoluto

Molti amano circondare la casa di ginepro nano, per merito dei suoi gradevoli aromi. Deve il suo nome sia alla sua altezza, sia alla lentezza con la quale cresce. È una delle piante più forti e robuste in assoluto. In questo senso è molto apprezzata da coloro che hanno poco spazio e ancor meno tempo per curarla. La bellezza delle sue bacche, blu e viola, farà da cromoterapia in casa. Attenzione però che ha una caratteristica che la rende unica: ama la luce invernale e l’ombra estiva. Non ama particolarmente l’acqua e questa la rende perfetta per tutti colori che dimenticano regolarmente di annaffiarla. E, a proposito di colori, suggeriamo l’approfondimento e la lettura sottostante.

