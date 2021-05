In casa spesso e volentieri si hanno due bagni. Tendenzialmente uno più grande e uno più piccolo. E ci sono alcuni errori assolutamente da non fare quando si arreda un bagno piccolo. Infatti a livello ottico un bagno piccolo può sembrare ancora più piccolo se si fanno delle scelte sbagliate. Se invece si fanno delle scelte giuste non si andrà incontro a questi errori. E così il nostro piccolo bagno sembrerà ancora più grande. Ma come fare? Vediamo allora ora delle soluzioni pratiche per evitare di rendere il bagno piccolo.

Vediamo quali sono gli errori da non commettere con le piastrelle e nella loro scelta. La prima cosa importante da prendere in considerazione è quella di non usare vari tipi di mattonelle. Si consiglia infatti di usare un solo tipo. Magari una si può rompere con il tempo e quindi spesso viene sostituita. Evitiamo di sostituirla con una mattonella diversa. Al momento del primo acquisto infatti cerchiamo di prendere sempre delle mattonelle di riserva, oppure cerchiamo di sostituire quella rotta con una il più simile possibile.

Le mattonelle fino al soffitto

Spesso si pensa che ricoprire il bagno di mattonelle fino al soffitto sia utile perché così sembrerà più alto. In realtà questa cosa non vale con le mattonelle, ma vale solo con il grès effetto marmo. Se si ricopre tutta la superficie con mattonelle il bagno sembrerà un piccolo cubo.

Mattonelle grandi o piccole

È sconsigliata la scelta di mattonelle troppo piccole perché nel tempo potrebbero annoiare o creare un effetto un po’ psichedelico. Magari si possono usare per fare delle cornici o solo per la doccia. Preferiamo invece le mattonelle grandi che tenderanno ad aprire gli spazi. Scegliamole anche a tinta unita, senza stampe o stili troppo particolari, perché andrebbero ad appesantire il bagno.

