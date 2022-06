È un errore trascurare i propri capelli, sia nel colore che nell’acconciatura. Diversi esperti, infatti, sottolineano sempre come basti il taglio di capelli giusto per cambiare completamente il proprio sguardo e il viso. Quando si trova il taglio giusto, accade una sorta di magia. Istantaneamente il volto appare ringiovanito, più tonico, e il vantaggio maggiore è che si dimostreranno subito parecchi anni in meno. È una legge naturale, per cui il giusto compromesso di lunghezze e colore sarebbe in grado di regalarci subito una nuova gioventù.

Ecco l’aspetto che tradisce la nostra età

Indipendentemente da quanto siano lunghi i nostri capelli, è molto importante prendersene cura. Una delle caratteristiche che, maggiormente, è rivelatrice della nostra età è lo stato di salute dei capelli.

Quando gli anni passano, infatti, i capelli tendono a sfibrarsi, perdendo corposità e lucidità. Tendono, quindi, a diventare sempre più secchi, sottili e opachi, perdendo la lucentezza tipica della gioventù.

Per evitare questi problemi, sarà meglio darci un taglio netto: solo così i capelli si rinforzeranno, e saranno molto più facili da gestire. Il taglio che stiamo per scoprire è proprio quello adatto per cancellare parecchi anni dai nostri documenti.

Ci riempiranno di complimenti perché dimostreremo 10 anni in meno con questo taglio di capelli femminile sfilato, fresco e pratico

L’undercut è la tendenza per cui tantissime persone stanno già prendendo l’appuntamento col proprio parrucchiere. È il taglio anti-age per eccellenza, perché cancella come una spugna lo scorrere del tempo dal nostro viso.

In buona sostanza, con “undercut” si intende un taglio di capelli molto corto, caratterizzato da una rasatura decisa, posta di lato o dietro alla nuca. Questo tocco androgino, poi, è reso iper femminile dal ciuffo, che si può portare a lato o libero sulla fronte, a mo’ di frangetta.

Un taglio adatto a chi non vuole soffrire il caldo

Questa tendenza per capelli è anche perfetta per chi non ha paura di osare e vuole piacersi guardandosi allo specchio. Grazie alle rasature, inoltre, è perfetto per affrontare con più freschezza il caldo persistente di questi giorni.

Per concludere il tutto in bellezza, potremmo scegliere tra le tinte per capelli brillanti più amate di quest’estate.

L’alternativa per chi vuole un taglio corto ma meno netto

Chi, invece, vorrebbe un taglio corto ma senza le rasature, potrebbe optare per il soft bob. Si tratta di un semplice carré, che si potrà portare con delle onde morbide o in versione liscia. Anche in questo caso ci riempiranno di complimenti, perché dimostreremo molti anni in meno della nostra reale età.

Oltretutto, entrambi i tagli proposti sono molto pratici e comodi da portare, il che è un grande vantaggio soprattutto in questa stagione.

