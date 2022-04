Il pollo è un tipo di proteina animale tra le più impiegate in cucina. Infatti il sapore non troppo marcato del pollo dà la possibilità di sbizzarrirsi con le ricette e creare piatti nuovi.

Ulteriore vantaggio è che del pollo è possibile utilizzare praticamente ogni parte, dalle cosce, al petto, alle ali.

Spesso sulle nostre pagine abbiamo fornito ricette a base di pollo dando consigli su come rendere meno noioso, ad esempio, il solito petto di pollo.

Oggi però ci focalizzeremo sulle ali fornendo una ricetta deliziosa che conquisterà ogni palato.

Da mangiare rigorosamente con le mani, ecco la ricetta di alette di pollo marinate in salsa barbecue.

Ingredienti e preparazione

Le alette di pollo marinate costano poco e sono facilissime da cucinare e possiamo scegliere se cucinarle in forno o sulla griglia.

Per realizzare questo piatto prelibato ci serviranno:

ali di pollo;

salsa barbecue;

miele;

olio;

salsa di soia;

paprika;

peperoncino.

Quello che faremo prima di tutto sarà massaggiare le alette di pollo con le polveri, eseguendo quello che in gergo viene detto “dry rub”. Strofiniamo sul pollo massaggiandolo la paprika ed il peperoncino e lasciamo riposare qualche minuto. Successivamente aggiungeremo nella marinatura la salsa barbecue, il miele, la salsa di soia e l’olio. Diamo una vigorosa mescolata al tutto per poi coprire con pellicola trasparente e lasciare a riposare almeno 3 ore. Maggiore sarà il tempo di marinatura e più marcati saranno i sapori trasferiti al pollo. Per questa ragione possiamo scegliere di lasciare in marinatura una notte intera.

Costano poco e sono facilissime da cucinare queste alette di pollo da fare al forno incredibilmente buone

Trascorso il tempo necessario, tiriamo fuori dal frigo le alette marinate e disponiamole su una teglia con carta da forno.

Non resta che infornare per 30 minuti a 200° in forno ventilato spennellando di tanto in tanto le alette con la marinatura.

Al termine della cottura avremo delle irresistibili alette glassate cariche di gusto alle quali sarà impossibile resistere.

Questa marinatura, inoltre, può essere eseguita anche senza peperoncino se non siamo degli amanti del piccante, ma anche essere impiegata su altri tagli.

Non solo possiamo marinare anche cosce e petto di pollo, ma questo condimento si sposa divinamente anche sulle costolette di maiale.

