Anche chi vive in città si trova a dover fare spesso i conti con gli animali. Certo, in campagna o in periferia si è probabilmente più abituati ed esperti, proprio perché la presenza di animali è maggiore. Ma anche negli ambienti urbani sarebbe utile conoscere alcuni trucchi per tenere lontane le presenze indesiderate, come ad esempio quella di rondini ed altri uccelli. A tal proposito, tra poco vedremo come mai ci hanno sempre detto mille metodi per allontanare i piccioni dal balcone quando in realtà bastava solo questo strepitoso ingrediente.

Sforzi inutili

Con l’arrivo della bella stagione la maggior parte delle persone tenta di valorizzare il proprio spazio esterno, prestandogli un’attenzione diversa rispetto al periodo invernale. Eppure tutti gli sforzi per sistemarlo ed abbellirlo si rivelano spesso inutili per colpa di un animale in particolare, ovvero il piccione. Questi uccelli infatti sono attirati dalle grondaie e dai nostri terrazzi, e spesso li scelgono come posto ideale per il nido. Con conseguenze prevedibili e fastidiose, come rumori continui e bisogni sparsi ovunque. Bene, per questo, scopriamo perché ci hanno sempre detto mille metodi per allontanare i piccioni dal balcone quando in realtà bastava solo questo strepitoso ingrediente.

Una semplice passata

Ed effettivamente la lotta al piccione è ormai una consuetudine che si ripete tutte le primavere. E per questo motivo ognuno sviluppa una sua tecnica, o un suo metodo, per cercare di liberarsene. Ed ecco che chi si ritrova a chiedere consigli si sente inondato di rimedi in grado di allontanare questi volatili. Da dissuasori visivi a specifici repellenti, la lista è molto lunga. Se è vero che la maggior parte di questi sono efficaci e comodi, si tratta comunque di una spesa aggiuntiva da dover fare. Quando in realtà, per risolvere, basterebbe semplicemente una passata di una spezia presente in moltissime case.

Stiamo parlando del curry. In pochi probabilmente lo sanno ma i piccioni non sopportano le spezie piccanti, in particolar modo il curry. Consigliamo dunque di spargerne un po’ su tutti i punti strategici del terrazzo, e vedremo che i volatili non si avvicineranno. Così come il peperoncino macinato infatti, anche il curry si dimostrerà il nostro alleato perfetto contro questo fastidioso problema tipico della primavera inoltrata.