Siamo sempre alla ricerca di nuove ricette da imparare. E ci sono tantissime cose diverse da provare, con moltissimi ingredienti diversi. Abbiamo ad esempio piatti “poveri”, nati da avanzi di altri pasti. In questo senso lo Staff di ProiezionidiBorsa ha dato recentemente un buon consiglio indicando come preparare una torta salata proprio dagli avanzi di verdura.

Oggi invece facciamo una cosa radicalmente diversa, e andiamo a vedere come preparare ricette raffinatissime. Ma non temiamo, non sono affatto complicati, ma anzi si riescono a preparare in poco tempo. Queste due ricette si possono fare a casa in cinque minuti ma arrivano da un ristorante stellato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Il panino gourmet

Il primo piatto che vediamo è una delle preparazioni più semplici che ci sono, ovvero un panino. Esso arriva dal ricettario della chef stellata Caterina Ceraudo, che in questo piatto vuole racchiudere gusti diversi provenienti dalla Calabria. Non ci sono step difficili, basta solo scegliere gli ingredienti giusti. Per un buon panino bisogna prendere un po’ di ortaggi della zona, e aggiungerci del capocollo calabrese. Poi anche un po’ di scorza di limone per insaporire, e ovviamente l’immancabile cipolla di Tropea. Per dare un tocco più morbido possiamo aggiungere della stracciatella, e vedremo che esplosione di gusto.

Un’insalata imperdibile

Per questa insalata dello chef Niko Romito basta avere un po’ di misticanza, dell’olio extravergine, crema di mandorla, un po’ di gin e dell’aceto di vino.

Peliamo le mandorle, fruliamole aggiungendoci dell’acqua, e poi setacciamola. Si dovrebbe ottenere una consistenza vellutata. Poi prendiamo la misticanza e mettiamoci la crema e tutti gli altri ingredienti. In particolare facciamo attenzione al gin. Basta qualche goccia per dare un tocco davvero unico che siamo sicuri sorprenderà tutti i commensali.

Queste due ricette si possono fare a casa in cinque minuti ma arrivano da un ristorante stellato. Non è affatto detto che dei cibi raffinati debbano per forza richiedere preparazioni complesse. A volte, come in questo caso, sono gli ingredienti a farla da padrone, e con gli accostamenti giusti si possono ottenere risultati straordinari.