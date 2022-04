Negli scorsi decenni ci si era abituati a viaggiare liberamente in quasi ogni parte del globo. La situazione odierna, invece, ci costringe a vagare entro confini più ristretti. Sicuramente non è solo un male perché ci permette, invece, di scoprire posti spesso sottovalutati. Gli stranieri, ad esempio, hanno sempre amato trascorrere le vacanze in Italia, mentre gli italiani la rifuggivano. L’Italia è ricca di bellezze incredibili, sia architettoniche che artistiche, ma anche naturali. La Sicilia offre tantissimo tra la bellezza di Cefalù e l’oasi della Riserva Naturale Orientata La Timpa.

Oltre alla Sicilia, però anche altre zone di Italia, come il Piemonte, possono stupire con le loro meraviglie. Oggi si andrà alla scoperta di due luoghi vicini alla meravigliosa Saluzzo, il Castello della Manta e quello di Lagnasco. I due castelli sono facilmente raggiungibili in automobile anche da Torino, dal momento che si trovano a circa un’ora dal capoluogo piemontese.

Ci conquisteranno con la loro magia questi 2 fiabeschi castelli italiani da visitare almeno una volta nella vita

Il Castello della Manta, di origine medievale, è un bene gestito dal FAI sin dalla metà degli anni Ottanta. Un luogo magico che trasporterà il visitatore in un’epoca antica dove spopolavano dame e cavalieri. Il castello così come si presenta oggi risale al Quattrocento in seguito all’opera di Valerano, reggente del Marchesato di Saluzzo. Sempre a lui sono legati gli affreschi della sala più iconica del castello, quella Baronale. Da un lato la fontana dell’eterna giovinezza, dall’altra eroi ed eroine di epoca classica. Questi personaggi ricalcano i tratti dei marchesi di Saluzzo e vestono secondo la moda dell’epoca.

Merita un cenno, poi, la Sala delle Grottesche, dipinta attorno alla metà del Cinquecento in stile manierista. Durante la visita si potranno ammirare diverse stanze del castello, comprese le cucine. Il castello è visitabile dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 18 fino al 31 maggio. Durante il periodo estivo fino alla fine di agosto, invece, è visitabile dalle 11 alle 19. Si consiglia di consultare il sito del FAI per maggiori informazioni su orari e prezzi.

Castelli Tapparelli d’Azeglio di Lagnasco

Poco lontano da Manta, poi, sorgono i Castelli dei Marchesi Tapparelli d’Azeglio di Lagnasco, risalenti all’11esimo secolo e ampliati in seguito. La costruzione fu voluta dai Marchesi di Busca, ma ingrandita da quelli di Saluzzo. Il Castello di Levante e quello di Ponente sono dei gioielli poco conosciuti che vale la pena visitare. Si consiglia di informarsi sul sito ufficiale dei Castelli per le date di apertura. Infatti, ad oggi, si segnala che gli edifici sono chiusi per lavori infrastrutturali. Appena riaprirà anche quello di Lagnasco ci renderemo conto del perché ci conquisteranno con la loro magia questi 2 fiabeschi castelli piemontesi.

Approfondimento

Viaggio tra i piccoli borghi d’Italia alla scoperta di Saluzzo