Per una gita fuori porta economica e indimenticabile, bisogna assolutamente visitare questo borgo che si trova esattamente a metà tra Napoli e Roma

C’è chi si organizza per tempo e prenota le vacanze con mesi d’anticipo e chi preferisce farlo all’ultimo. C’è poi anche chi parte senza aver prenotato nulla e si fa trascinare dall’istinto. Quando si preparano viaggi lunghi, è davvero complicato agire in questo modo. Molto meno sui viaggi brevi o brevissimi. Quando si ha la fortuna di vivere in alcune parti del nostro Paese, quasi tutte a dir la verità, allora comportarsi così non è quasi mai un problema.

Con gli strumenti di oggi, basta una “googlata” e in pochi clic si trova il posto adatto per una gita, un weekend o un’escursione di qualche giorno. Se abitassimo tra Napoli e Roma, per esempio, potremmo scegliere un posto a metà strada, ricco di storia e con una panorama stupendo.

Ci si potrebbe arrivare in meno di un’ora e potrebbe essere la giusta soluzione per una giornata fuori sede, unendo natura, arte e cibo. Qual è questo posto? Oggi andremo a descrivere Itri. Situato in provincia di Latina, su una collina, a 170 metri di altezza, alle pendici dei Monti Aurunci.

Un Comune di poco più di 10.000 abitanti. Il mare è abbastanza vicino e dai belvedere sparsi per la cittadina si possono ammirare i litorali di Sperlonga, Gaeta e Formia. Il punto più alto da cui ammirarli è indubbiamente quello del castello medioevale. Due imponenti torri e la cinta merlata lo fanno spiccare già a distanza. Oggi è un luogo molto frequentato, dove poter passeggiare tra le bancarelle dei mercatini artigianali e, in alcuni momenti dell’anno, dove poter assistere a interessanti mostre.

Il piccolo centro storico, fatto di viuzze e stradine anguste, offre due chiese in particolare. La prima è la medioevale Chiesa di San Michele Arcangelo, nella parte alta. È l’edificio sacro più antico di Itri e ha un campanile che richiama lo stile arabo normanno. Le bifore e le trifore che lo contraddistinguono sono davvero particolari. Ha resistito ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, come non ha fatto, invece, la Chiesa di Santa Maria Maggiore. Colpita pesantemente, essa è, però, stata restaurata seguendo i canoni originari e oggi domina la parte bassa del borgo.

Prima di dedicarsi a una pausa culinaria in una delle tante trattorie di Itri, rimane da visitare il Santuario della Madonna della Civita, chiamato così perché, al suo interno, si può ammirare un quadro antichissimo di una Madonna Nera con Gesù Bambino. Maria Vergine compare anche sulla facciata, con una statua posta proprio sulla sua sommità.

Per una gita fuori porta economica e indimenticabile, potremmo proprio venire a Itri. Situato tra due grandi metropoli, come Roma e Napoli, offre degli splendidi panorami e un suggestivo centro storico. Oltre a una cucina che mescola insieme le tradizioni campane da una parte con quelle laziali dall’altra.

Per concludere la giornata, si può tranquillamente raggiungere le vicine spiagge, per godersi la calma e la tranquillità di questi luoghi. Prima che vengano presi d’assalto nei mesi estivi.

