Attenzione non sempre è possibile installare il gazebo sul terrazzo o in giardino senza autorizzazioni perché si rischiano pesanti multe e sanzioni

Chi ha spazi liberi in terrazzo o in giardino, può installare un gazebo. Ideale per trascorrere del tempo all’aria aperta. Ma attenzione non sempre è possibile installare il gazebo sul terrazzo o in giardino senza autorizzazioni perchè si rischiano pesanti multe e sanzioni. Prima di procedere all’installazione di un gazebo ebbene informarsi per stabilire quale tipologia permette la realizzazione senza permessi.

La prima cosa da chiarire è cosa si intende per gazebo. Spesso si fa confusione tra gazebo, veranda e pergolato. Secondo quanto disposto da una sentenza del Consiglio di Stato, per gazebo si intende una struttura leggera, in ferro battuto, in legno o in alluminio chiuso da tende ai lati. Una struttura rimuovibile e se usata come struttura momentanea non necessita di autorizzazione per l’installazione.

Invece, il pergolato sempre da quanto descritto dalla sentenza del Consiglio di Stato, consiste in un’impalcatura per abbellire e ombreggiare i terrazzi o giardini. Che consente il passaggio alle persone, aperta su tre lati e nella parte superiore. In linea generale il pergolato non richiede un titolo abitativo edilizio. Tranne che non sia coperto nella parte superiore da una struttura non rimovibile o difficilmente rimovibile. In questo caso è soggetta alle normative per la realizzazione di tettoie.

Infine, la veranda chiusa con elementi trasparenti, richiede un permesso edilizio in quanto determina un aumento della volumetria dell’immobile.

Ricordiamo che è possibile ottenere anche il bonus tende da sole per proteggere la propria abitazione.

Quali permessi servono?

In linea generale sei il gazebo installato in giardino è rimovibile, non ha bisogno di autorizzazioni comunali. Se invece, il gazebo è fisso e ancorato al suolo, per l’installazione bisogna chiedere i permessi perché rientra nell’attività di edilizia libera.

Quindi, bisogna presentare:

a) la CIL (Comunicazione Inizio Lavori) quando la realizzazione del gazebo non superi i 15 metri quadrati;

b) la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) nel caso la realizzazione del gazebo superi i 15 metri quadrati.

Una sentenza del TAR della Campania la numero 789/2013, stabilisce che la realizzazione di un gazebo aperto su entrambi i lati non necessita di permessi di costruire.

Quindi, per evitare abusi e trovarsi a pagare multe e sanzioni, prima di procedere alla realizzazione di un gazebo accertarsi della struttura che si vuole realizzare e se bisogna attivare dei permessi comunali.