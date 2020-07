Chiudere il conto corrente, senza andare in banca : quello che devi sapere

La filiale della nostra banca è troppo scomoda da raggiungere, il conto corrente è diventato troppo costoso, oppure abbiamo intenzione di aprirne un altro on line a zero spese dopo aver letto questo articolo. I motivi per chiudere un conto corrente sono moltissimi. Vediamo come possiamo effettuare quest’operazione senza commettere errori e senza muoverci da casa.

Chiudere il conto, senza andare in banca: quello che devi sapere

Ogni cliente può decidere in qualsiasi momento di estinguere un conto corrente bancario. Potremo scegliere se estinguerlo direttamente o se dare istruzioni alla banca di trasferire giacenze, titoli, addebiti su un altro conto, anche di una banca diversa. Oppure potremo dare mandato alla nuova banca di estinguere il nostro vecchio conto trasferendolo sul nuovo.

Chiudere il conto corrente senza andare in banca? Ecco come. La procedura più tipica consisteva nel recarsi direttamente in banca per effettuare la chiusura di persona, firmando tutti i documenti necessari.

Ma, da qualche tempo il cliente può avvalersi del servizio di “portabilità”. Si tratta di una procedura rapida e semplificata per estinguere il proprio conto corrente. Con la “portabilità” le due banche sono obbligate a concludere il trasferimento dell’intero conto nel giro di 12 giorni lavorativi, pena un indennizzo di 40 Euro per ogni giorno di ritardo.

La richiesta di portabilità va effettuata alla nuova banca, detta banca attiva. L’istituto prenderà contatti con la nostra vecchia filiale e si occuperà di trasferire gli addebiti, le giacenze, i titoli e anche di far accreditare ogni bonifico che dovesse essere effettuato verso il vecchio conto. La portabilità si conclude con l’estinzione del vecchio conto senza spese. La vecchia banca non potrà fare ostruzionismo. Essa infatti dovrà agevolare il trasferimento dei servizi di pagamento e assicurare gratuitamente, per almeno un anno il reindirizzamento automatico dei bonifici in entrata sul vecchio conto.

Quanto costa?

Ci sono alcune cose da sapere se si vuole chiudere il conto corrente senza andare in banca. Il correntista ha diritto di richiedere la portabilità in qualsiasi momento utilizzando tutti i canali di contatto con il nuovo istituto. Il cliente potrà usufruire oltre delle filiali, anche del servizio clienti telefonico o dell’home banking. Le banche più tecnologiche consentono di inoltrare richiesta di portabilità anche usando l’App ufficiale o una chat. Il Decreto 223/2006, detto Bersani bis, impedisce alle banche di applicare qualsiasi costo per l’estinzione di conti correnti. Gli unici addebiti autorizzati sono i normali costi di tenuta conto del mese di estinzione. Ovviamente la banca potrà addebitare eventuali ratei di interessi passivi e di imposta di bollo. La portabilità deve concludersi entro 12 giorni lavorativi dall’ avvio della procedura.

La direttiva europea sulla portabilità dei conti correnti stabilisce sanzioni fino ad oltre 60mila Euro per gli istituti di credito che non rispettino le norme.