Potrebbe essere il momento giusto per investire sulle azioni ENI?

Guardando il grafico storico delle quotazioni fa un po’ impressione vedere come dai massimi del luglio 2007, a fronte di un mercato italiano che ha perso poco meno del 50%, le quotazioni di ENI hanno perso oltre il 70%.

D’altra parte, come vedremo nella sezione grafica, le quotazioni non accennano a riprendersi.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Potrebbe essere il momento giusto per investire sulle azioni ENI? Per rispondere a questa domanda dobbiamo prima analizzare quelle che sono le opinioni degli analisti e successivamente le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale.

Negli ultimi due mesi gli analisti hanno pubblicato indicazioni molto positive sul titolo del cane a sei zampe. Il consenso medio, infatti, è Buy con un prezzo obiettivo medio di circa 11€. Un livello molto interessante se si considera che le quotazioni attuali si aggirano in area 8,7€.

Anche si si confrontano le attuali quotazioni con il suo fair value, ENI risulta essere sottovalutato di circa il 50%.

La sottovalutazione, però, scompare se si vanno a considerare la valutazione sulla base di multipli di mercato.

Potrebbe essere il momento giusto per investire sulle azioni ENI? Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

ENI (MILENI) ha chiuso la seduta del 2 luglio a quota 8,72€ in rialzo del 2,89% rispetto alla seduta precedente.

La seduta in corso sul time frame settimanale è rialzista, ma non riesce a staccarsi dal supporto in area 9,3702€. Ci sono state chiusure superiore e inferiori a questo livello, ma senza che le quotazioni potessero veramente prendere una direzione precisa. Una chiusura decisamente inferiore a questo livello, invece, aprirebbe le porte a una nuova accelerazione ribassista che potrebbe portare all’aggiornamento dei minimi storici.

Qualora, invece, le quotazioni dovessero proseguire al rialzo, il I° obiettivo di prezzo in area 11,7218€. Chiusure settimanali sopra questo livello farebbero scattare i prezzi verso il II° obiettivo di prezzo in area 15,585€. La massima estensione del rialzo in corso, invece, si trova in area 19,4482€ (III° obiettivo di prezzo).

Approfondimento

Il prezzo del petrolio sta per tornare sotto i $30?