Il miglior titolo bancario italiano stenta a decollare. Evitare Banca Generali nel breve periodo?

Come abbiamo scritto più volte il miglior titolo bancario italiano è sicuramente Banca Generali. La società, infatti, presenta ottimi fondamentali e ha sempre avuto una performance superiore ai al mercato italiano che al settore di riferimento. Inoltre il core business procede alla grande. A maggio, ad esempio, la raccolta netta è stata stellare.

Tra le altre cose poi, il titolo presenta tanti aspetti di forza e pochissimi punti deboli. Tra i principali punti di forza annoveriamo

L’attività del gruppo appare altamente redditizia grazie alla sovraperformance dei margini netti.

Considerando le piccole differenze tra le varie stime degli analisti, la visibilità del business del gruppo è buona.

Il gruppo rilascia solitamente risultati migliori delle attese .

Questa società sarà di grande interesse per gli investitori alla ricerca di un titolo ad alto dividendo.

Gli analisti hanno costantemente aumentato le loro aspettative di fatturato per l’azienda, il che offre buone prospettive per l’anno in corso e per i prossimi anni in termini di crescita dei ricavi.

Gli analisti hanno un’opinione positiva su questo titolo. Il consenso medio raccomanda una sovraponderazione o l’acquisto del titolo.

Relativamente a questo ultimo punto, però, c’è un aspetto da osservare. È vero che gli analisti sono ottimisti sul titolo, ma va anche notato che il prezzo obiettivo medio è inferiore alle quotazioni attuali. Anche utilizzando altri indicatori Banca Generali risulta essere leggermente sopravvalutato.

È forse questo il motivo per cui il miglior titolo bancario italiano stenta a decollare.

Analisi grafica e previsionale sul titolo Banca Generali

Banca Generali (MIL:BGN) ha chiuso la seduta del 2 luglio a quota 26,72€ in rialzo del 2,61% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso sul time frame settimanale è rialzista, supportata anche dal segnale di BottomHunter, ma la settima che sta per concludersi è la quinta consecutiva che non riesce a rompere un’importante resistenza. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni dopo aver (quasi) raggiunto il II° obiettivo di prezzo stentano ad accelerare e una chiusura sotto area 25,061€ metterebbe una forte pressione sulla tendenza rialzista in corso. Tuttavia, solo una chiusura settimanale inferiore a 21,774€ farebbe invertire la tendenza al ribasso.

Al rialzo, invece, una chiusura settimanale sopra 27,073€ farebbe accelerare verso il III° obiettivo di prezzo in area 32,414€.