La stagione calda sta arrivando e con essa il nostro desiderio di viaggiare cresce inesorabile. Molti di noi non vedono l’ora di poter tornare a viaggiare nel Mediterraneo con i suoi luoghi splendidi e il suo cibo unico al mondo.

Oggi parleremo di una ricetta che possiamo preparare tranquillamente a casa nostra, spiegheremo perché questo primo piatto che viene dalla Grecia ed è pronto in dieci minuti farà sognare tutti quanti.

Una ricetta mediterranea semplice e gustosissima

Sicuramente mangiare il cibo greco su una spiaggia solitaria sotto il caldo sole estivo dona delle sensazioni difficilmente imitabili. Se vogliamo provare questa sensazione possiamo leggere questo articolo in cui abbiamo svelato alcuni consigli di viaggio.

Per realizzare questo semplicissimo primo piatto dobbiamo procurarci della feta, confezionata oppure sciolta, è uguale.

Prendiamo la nostra porzione di feta e la poniamo in una teglia da forno assieme a dei pomodorini aperti a metà. Su questi due ingredienti stendiamo un velo di olio EVO assieme a una spezia che amiamo, come il pepe o l’origano.

Ora inforniamo per almeno dieci minuti a 180°C. Periodicamente controlliamo che il formaggio si stia sfaldando e i pomodorini stiano cuocendo.

Questo primo piatto che viene dalla Grecia e pronto in dieci minuti farà sognare tutti quanti

Quando la feta sarà pronta possiamo spegnere il forno. Ora possiamo usare questo come condimento per la nostra pasta che avremo già fatto cuocere.

Dovremo semplicemente spezzettare la feta e fare saltare il condimento in padella assieme alla pasta e ad abbondante olio EVO.

Ora la nostra pasta è pronta per essere gustata, per deliziare tutti quanti col suo sapore di Grecia e coi suoi gusti mediterranei. Si tratta di un piatto perfetto perché è super rapido e si realizza con due soli ingredienti, provare per credere.