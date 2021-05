L’avocado è ormai entrato prepotentemente nelle abitudini alimentari di tanti italiani. Un cibo molto versatile con cui si può creare una colazione gustosa e nutriente. Ma anche fondamentale per preparare dell’ottimo sushi. O per gustare degli aperitivi sfiziosi preparando il guacamole. L’unico problema è che ogni volta che lo acquistiamo è quasi sempre acerbo. E quindi non possiamo utilizzarlo senza farlo maturare. Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa sveleremo qualche trucco facilissimo per capire in un attimo se è maturo. Ed è pronto per essere consumato subito!

È ricco di proprietà che fanno bene all’organismo

È un frutto molto energetico. Ha meno grassi saturi rispetto ad altri frutti tropicali ed è ricco di fibre. Grazie alle fibre aumenta il senso di sazietà. Ma aiuta anche a prevenire la stitichezza. Anche per questo viene spesso incluso nelle diete per perdere peso. Ed è anche gustoso, il che non guasta!

Quando lo troviamo al reparto ortofrutta in genere è sempre un po’ acerbo. Questo perché permette ai supermercati e fruttivendoli di conservarlo più a lungo. Senza rischiare di farlo maturare troppo e non poterlo più vendere. Esiste qualche metodo per farlo maturare velocemente. Come metterlo in forno o in un sacchetto di carta con una mela. Ma perché non portarcelo a casa già maturo ed evitarci tutti questi fastidi?

Ecco qualche piccolo trucco per capire definitivamente se l’avocado è maturo e pronto da mangiare

Prima di tutto osserviamo la buccia. Non deve essere verde, ma più scura. Di un colore tendente al verde scuro, quasi nero. Lo tastiamo e deve essere abbastanza morbido, ma non troppo. Altrimenti sarà eccessivamente maturo. Ma il trucco del picciolo non sbaglia mai. Deve venire via facilmente passandoci il dito. E sotto il colore deve essere tra il verde e il giallo. Se il colore al di sotto del picciolo è marrone, allora sarà troppo maturo.

Quindi, ecco qualche piccolo trucco per capire definitivamente se l’avocado è maturo e pronto da mangiare. Ora sappiamo come scegliere il nostro avocado. Cosa aspettiamo ad inserirlo nella nostra dieta? È anche un ottimo antiossidante e riduce i livelli di colesterolo.