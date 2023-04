Chi vincerà l’Isola dei Famosi? I bookmaker non hanno dubbi, sarà lotta a due

Questa sera parte il reality più voyeurista della TV italiana. L’Isola dei Famosi, infatti, ci presenterà i Vip alle prese con tutte le difficoltà di vivere al caldo, senza cibo pronto, in un posto deserto. Definito il cast, è già scattato il toto vincitore. Andiamo a vedere quali sono i pronostici.

Tutto pronto sulle reti Mediaset per l’esordio di uno dei suoi programmi stagionali di punta. A Cayos Cochinos, in Honduras, si contenderanno i 100mila euro in palio, gran parte dei quali poi verranno devoluti in beneficenza, 16 Vip. Verranno divisi in tre categorie: tribù delle donne, tribù degli uomini, tribù delle coppie.

Alla finale di giugno accederanno tre concorrenti, tra cui scaturirà il vincitore 2023 che succederà a Nicolas Vaporidis, che ha trionfato nel 2022.

Chi sono i 16 concorrenti in gara

Per le donne, saranno in gara Fiore Argento, Pamela Camassa, Corinne Clery, Cristina Scuccia, Helena Prestes, Nataly Caldonazzo e Claudia Motta. Gli uomini saranno rappresentati da Andrea Lo Cicero, Marco Predolin e Christopher Leoni. Invece, per le coppie, scenderanno in campo Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, I Jalisse e Marco Mazzoli e Paolo Noise. Questi i partecipanti, con altri naufraghi che potrebbero aggiungersi nel corso delle settimane. A oggi, però, se vogliamo parlare di favoriti dobbiamo prendere in considerazione questi nomi.

I bookmaker italiani, come sempre, danno la possibilità di puntare delle quote di denaro su uno o più di questi 16 nomi. Ovviamente hanno stilato una lista di favoriti con relative probabilità. Un orientamento fatto di indiscrezioni e studi sulle preferenze che può essere molto utile per lo scommettitore medio. Certo, poi c’è chi si fida delle proprie sensazioni, contraddicendo totalmente le previsioni dei bookmaker, fondandosi, magari, soltanto su preferenze personali o semplici ipotesi senza fondamento.

Chi vincerà l’Isola dei Famosi? Due nomi davanti a tutti

Chi vuole tentare la sorte, probabilmente, punterà su I Jalisse oppure Cecchi Paone o Cristina Scuccia, nomi molto chiacchierati in questi mesi. Chi invece vorrà seguire le indicazioni delle agenzie di scommesse italiane dovrà andare su due Vip in particolare. Rigorosamente un uomo e una donna. Eh sì, perché i grandi favoriti sono due. Lo sguardo suadente, gli occhi verdi e la straordinaria bellezza di Pamela Camassa da una parte.

Dall’altra, invece, una delle voci italiane più divertenti, un uomo che tiene compagnia ogni giorno a migliaia di automobilisti e non solo, sempre in modo originale e leggero. Stiamo parlando del conduttore della trasmissione radiofonica “Lo zoo di 105” Marco Mazzoli. Un programma ideato 24 anni fa proprio da lui, che ha riscosso e continua a riscuotere moltissimo successo.

Due personaggi assai diversi, dunque, a contendersi il ruolo di favorito, ma c’è da credere che le quote possano variare, magari già al termine della prima puntata di questa sera. Per chi volesse azzardare, diciamo che Fiore Argento potrebbe essere il nome giusto. Attualmente sembra quella più propensa a lasciare per prima il gruppo. Chi vincerà l’Isola dei Famosi? Secondo i bookmaker il duello sarà tra Mazzoli e Camassa, ma non è detto che abbiano ragione.