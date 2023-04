Capelli voluminosi e attraenti prontissimi per l’estate: ecco i consigli di Shakira per una chioma da vera star

Shakira è una vera e propria icona di stile, in tutto e per tutto. E i suoi capelli non sono da meno. Ecco come avere la sua chioma in pochi passaggi per un look da vera diva.

Sappiamo bene quanto Shakira sia seguita e influente in tutto il mondo. In particolar modo, in questo periodo, il suo nome è davvero sulla bocca di tutti. Il gossip che la riguarda, infatti, ha fatto letteralmente il giro del mondo. E il tradimento del suo ormai ex marito Gerard Piqué è finito su ogni sorta di giornale esistente. La canzone fatta contro lui e la nuova fiamma, Clara Chia, è ormai una vera e propria hit con milioni di ascolti e visualizzazioni su Youtube. Ma di certo Shakira non è conosciuta solo per le vicende che accadono nella sua vita professionale. Oltre a una carriera decennale, che l’ha resa famosa in tutto il mondo, anche il suo stile è a dir poco iconico.

Lo stile della cantante: ecco come seguire i suoi consigli per avere un look da urlo per questa estate

Shakira è una delle cantanti più conosciute e influenti a livello mondiale. E non solo per le sue canzoni sempre sul pezzo o per il gossip che ultimamente sta impazzando su di lei. Una delle cose che la rende decisamente conosciuta è anche il suo stile unico. Infatti, il look di Shakira è uno dei più alla moda tra le star. Le idee nuove che propone e l’avanguardia nel suo stile, la rendono decisamente un modello da seguire. E i suoi capelli, in questo caso, non sono di certo da meno.

Ecco come avere i capelli di Shakira per un look invidiabile e da vera diva

I capelli di Shakira sono cambiati nel corso degli anni. E la stessa cantante ha sempre sperimentato mode nuove per mantenerli all’ultimo grido. Ma c’è un particolare che non manca mai nel suo stile e che rende la sua chioma sempre riconoscibile. E l’aggettivo giusto per definirlo è: selvaggia. La cantante, infatti, non si lascia mai prendere dalla compostezza quando riguarda la sua chioma. Ma, al contrario, la mette bene in vista con delle acconciature e dei colori che richiamano lo stile wild che ora va super di moda.

Capelli voluminosi e attraenti prontissimi per l’estate che sta arrivando: ecco come avere la sua chioma

Per avere i capelli come Shakira, in primis, dobbiamo pensare alla lunghezza. Infatti, sarà necessario che le punte arrivino almeno sotto le spalle. Se li hai corti, puoi pensare a delle extension. E ora, ecco cosa devi fare per avere la sua stessa acconciatura. In primis, ricordati che la parola d’ordine è ondulato. Quindi, per avere un look quasi da sirena proprio come la cantante colombiana, ricorda di provare diversi modi di rendere le punte ondulate. Il consiglio più semplice è quello di fare due trecce molto strette quando i capelli sono umidi.

In questo modo, potrai avere l’effetto selvaggio identico alla cantante. Oppure, prova con una piastra apposita che possa dare lo stesso volume. Ora, metti la lacca e non dimenticarla mai: in questo modo, i tuoi capelli saranno selvaggi ma, al tempo stesso, rimarranno fermi. Infine, pensa al colore: sbizzarrisciti come la cantante con ogni tonalità di biondo ti venga in mente. In questo modo, avrai capelli voluminosi e attraenti prontissimi per la nuova stagione in arrivo.