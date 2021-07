Lo sappiamo tutti, ogni giorno è una nuova sfida. Tra il lavoro, le faccende domestiche e la cura della famiglia, 24 ore dovrebbero trasformarsi in 48. Come se non bastasse, gli infiniti impegni quotidiani ci portano ad avere un’alimentazione scorretta e ad assumere abitudini sbagliate. Alcuni esempi sono i caffè in eccesso, i cibi pronti e i panini mangiati senza neppure sederci. Non solo la stanchezza ci assale e ci pervade, ma il risultato è che ci sentiamo anche molto appesantiti. Arriva poi il weekend, ma ecco che neppure in questo caso possiamo rilassarci.

Quindi, consapevoli che anche l’ennesimo fine settimana non sarà propriamente di puro relax, ci assale lo sconforto. Nessun dramma, basta organizzarsi a dovere e riuscire così a trovare il giusto tempo da dedicare a noi stessi per rilassarci, ricaricarci e depurarci. Vediamo come è possibile ottenere tutti questi effetti in un solo giorno su 30.

Per ridurre lo stress e depurare l’organismo basta solo un giorno al mese

Tre risultati in uno in un’unica giornata al centro benessere, comunemente chiamata spa. Si tratta di strutture adibite alla cura del corpo e al benessere dell’organismo a 360 gradi.

All’interno di una spa è possibile trovare sauna, bagno turco, docce emozionali e idromassaggio. Per non parlare poi dei centri costruiti intorno alle terme, un’esperienza sensazionale da provare almeno una volta nella vita.

Inoltre, è possibile usufruire di servizi extra, come ad esempio i massaggi, che però spesso richiedono un pagamento a parte.

Tutti i benefici di un giorno in spa

I benefici della spa sono ben noti e riconosciuti da tutti gli esperti di benessere. Ne risente positivamente, infatti, prima di tutto la pelle, che risulta più liscia e vellutata. D’altra parte, il movimento ed i leggeri massaggi dell’idromassaggio stimolano la circolazione e tonificano il corpo. Il calore della sauna e del bagno turco permettono l’eliminazione di scorie e tossine, così da ottenere un’incredibile disintossicazione.

Per ridurre lo stress e depurare l’organismo basta solo un giorno al mese e pochissime ore. Dedicare del tempo a se stessi è l’arma migliore per stare bene nel corpo e nella mente.