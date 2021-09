I dati riportano che in Europa, nel 2019, abbiamo prodotto 58 milioni di tonnellate di plastica, anche se, per fortuna, i numeri stanno lentamente scendendo. Tuttavia, siamo ancora estremamente lontani da livelli che possano ritenersi sicuri per l’ecosistema e la biodiversità. Infatti, la plastica è uno dei principali nemici del nostro Pianeta, ed è per questo che l’Unione Europea ha imposto l’obiettivo di ridurre i consumi del 50% entro il 2025. Quanto appena detto dovrebbe essere sufficiente a sensibilizzarci ulteriormente nei confronti della raccolta differenziata e a limitare il più possibile l’utilizzo della plastica.

Molti ancora ignorano che basta questa geniale idea domestica per risparmiare un sacco di soldi ogni anno

Ma, tralasciando per un attimo i danni provocati sul Pianeta, spesso non consideriamo quelli che la plastica infligge sui nostri risparmi. Eliminandola da casa, scopriremo gli infiniti vantaggi che questo apporta, grazie all’utilizzo di alcuni astuti stratagemmi. Infatti, Molti ancora ignorano che basta questa geniale idea domestica per risparmiare un sacco di soldi ogni anno, facendo anche un favore all’ambiente, come? Pensiamo per un attimo a quanto spendiamo ogni settimana per le bottiglie dell’acqua. Il prezzo medio di una cassa d’acqua è attorno ai 4 euro e dunque, già solo acquistandone 2 alla settimana, alla fine dell’anno avremo speso 384 euro. Inoltre, sempre questo secondo rapido calcolo, le bottiglie consumate sono 624, una esorbitante quantità di plastica.

Via libera al vetro

Una volta preso consapevolezza delle spese, sarebbe bene valutare di sostituire le bottiglie di plastica con quelle di vetro. Queste, ovviamente non devono essere sostituite, ma solo riempite anche con della semplice acqua del rubinetto. In molte famiglie, infatti, non è raro trovare filtri specifici che possano eliminare residui minerali o agenti nocivi per veder sparire per sempre tonnellate di plastica. Moltissimi stanno virando su questa sana abitudine limitando gli sprechi di plastica e di denaro utilizzando filtri davvero economici da mettere nelle brocche, fino ad altri da attaccare direttamente alla cannella.

Sempre con l’ausilio delle bottiglie di vetro, potremmo trovare una grandissima risorsa proprio a pochi passi da casa nostra. Molti Comuni italiani hanno dato il via ad iniziative come le “case dell’acqua”, erogatori pubblici dove il prezzo è di circa 5 centesimi al litro.

Tutte queste azioni, inoltre, riducono le emissioni di CO2 legate alla produzione della plastica ed il consumo di petrolio.

Approfondimento

Non con luce e gas ma così risparmiamo ogni giorno una valanga di soldi