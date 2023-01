Dopo anni di difficoltà il settore bancario italiano è ripartitolo alla grande. Basti pensare che negli ultimi sei mesi a fronte di un indice Ftse Mib che ha guadagnato poco più del 20%, l’indice settoriale delle banche ha guadagnato circa il 45%. Quali sono le 3 migliori azioni del settore bancario del Ftse Mib secondo il rapporto prezzo su utili?

Il settore bancario alla riscossa

È cosa nota che sul Ftse Mib ha un peso molto importante il settore bancario. Istituti come Intesa Sanpaolo, Unicredit, Poste Italiane e Finecobank si collocano all’interno delle prime 15 posizioni per capitalizzazione di Piazza Affari.

Da inizio anno, poi, questo settore, insieme a quello delle utilities, sta dominando con una performance di circa il 9%. Per i prossimi mesi, quindi, potrebbero esserci tutti i presupposti per una continuazione del rialzo.

Ma quale potrebbe essere un criterio per scegliere i titoli migliori?

Quali sono le 3 migliori azioni del settore bancario del Ftse Mib secondo il rapporto prezzo su utili?

Un criterio spesso utilizzato dagli addetti ai lavori per selezionare i migliori titoli azionari è quello basato sul rapporto tra prezzo e utili (PE). Un elevato rapporto prezzo su utili indica che gli investitori prevedono un basso livello di utili futuri e che la crescita sarà poco sostenuta. Un basso rapporto prezzo/utili potrebbe significare che l’azienda è sottovalutata o che gli utili correnti sono superiori a quelli passati.

Questo indicatore è interessante in quanto permette un immediato confronto diretto tra le azioni appartenenti allo stesso settore.

Allo stato attuale le 3 migliori azioni del settore bancario secondo il rapporto prezzo su utili sono: Banca MPS, BPER Banca e Banca IFIS. Qui di seguito le indicazioni dell’analisi grafica per il breve periodo.

Banca MPS

Continua la fase di incertezza sul titolo Banca MPS che potrebbe essere molto vicino a un’inversione ribassista. Nelle prossime sedute monitorare con molta attenzione area 1,97 euro.

BPER Banca

La forza di BPER Banca è impressionante. D’altra parte da inizio anno è il secondo migliore titolo del settore bancario, dopo Unicredit, con una performance di oltre l’8%.

Le medie sono saldamente incrociate al rialzo e al momento non si vedono problemi all’orizzonte.

Banca IFIS

Rialzo importante in corso per Banca IFIS che non vedeva un trend così duraturo da novembre del 2022.

Le medie sono saldamente incrociate al rialzo e al momento non si vedono problemi all’orizzonte.