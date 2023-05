Chi sono gli italiani che potrebbero vincere al Festival di Cannes: previsioni e programma

È stato steso il tappeto rosso e per la Promenade de la Croisette è di nuovo tempo di luci e ribalta. Numerose personalità sono già arrivate in Francia per la manifestazione cinematografica. Ecco gli italiani in gara e chi potrebbe vincere.

Al via la settantaseiesima edizione del Festival di Cannes, come ogni anno a maggio il cinema diventa protagonista. Fin dagli anni Trenta il rito si ripete e gli appassionati aspettano con ansia di vedere i nuovi film. La competizione tra Italia e Francia riguarda diversi campi non solo quelli sportivi. Il cinema d’oltralpe è un punto di riferimento per quello italiano e viceversa. Spesso i nostri film hanno vinto e sono stati premiati e c’è sempre curiosità quando dobbiamo attendere i risultati.

I nomi che sono finiti nell’albo d’oro di una delle manifestazioni più importanti del Mondo sono diversi. Rossellini, De Sica, Fellini, Germi, Visconti, Antonioni sono solo alcuni di loro. Negli ultimi anni Nanni Moretti ma anche Sorrentino, Garrone e Alice Rohrwacher hanno avuto riconoscimenti che confermano la tradizione nostrana in casa degli storici cugini. Anche quest’anno proveremo a portare via la Palma d’Oro con 3 nomi di spicco che parteciperanno al concorso nella speranza di vincere. Ma non sarà facile.

Tricolore in Francia

Chi sono gli italiani che potrebbero vincere? È una presenza fissa sulla Croisette Nanni Moretti che quest’anno è in concorso con Il sol dell’avvenire. Si tratta di un divertente viaggio alla ricerca di ciò che è andato perso nel tempo e di un sogno da realizzare tramite il grande schermo. Anche Marco Bellocchio sarà in gara. Il suo film Rapito è ispirato alla storia vera di Edgardo Montara e di un fatto accaduto a metà del XIX secolo. Alice Rorhwacher partecipa invece con La chimera su cui aleggia il mistero perché le notizie trapelate sono praticamente inesistenti.

La Palma d’Oro manca dall’Italia dal 2001 quando la giuria presieduta da Liv Ullmann assegnò il premio per il miglior film alla Stanza del figlio di Nanni Moretti. Il Presidente di giuria quest’anno è il regista svedese Ruben Ostlund che ha vinto la Palma d’Oro nel 2022 con Triangle of Sandness.

Chi sono gli italiani che potrebbero vincere e quali i veri favoriti

Il programma a Cannes prevede giorni intensi di ottimo cinema con i tantissimi film in concorso. Ma anche grazie alle serate speciali. Martin Scorsese presenta fuori concorso Killer of the flower moon, Elias Belkeddar sarà protagonista delle Proiezioni di mezzanotte con Omar la fraise. Win Wenders sarà presente nelle Proiezioni speciali con Anselm mentre Takeshi Kitano è nella sezione Anteprime con il suo Kubi.

Wes Anderson con Asteroid city, Catherine Breillat con L’été dernier, Jonathan Glazer con The zone of interest, Kore-eda con Monster e Ken Loach con Old park sono i favoriti. È molto probabile che il vincitore venga scelto da questo roster. Nanni Moretti è il più probabile vincitore tra gli italiani. La speranza è quella di portare a casa almeno qualche premio speciale. Al momento non sono disponibili sui siti specializzati quote da parte dei bookmakers circa i possibili vincitori. Ma le sorprese a Cannes sono sempre dietro l’angolo. Non resta che aspettare.