Come combattere facilmente ansia e stress? Ecco cosa fa Kendall Jenner: non costa un euro e funziona davvero

Cosa fa Kendall Jenner per combattere ansia e stress-Dal profilo Instagram kendalljenner

La vita di tutti noi è spesso molto frenetica. A volte è davvero difficile gestire tutti gli impegni quotidiani e capita di sentirci tesi e agitati. Può sembrare impossibile, ma anche le star soffrono dei nostri stessi problemi, nonostante conducano vite che noi possiamo considerare quasi perfette. Oggi ci focalizziamo su un problema che affligge moltissime persone e che è più comune di quanto pensi: l’ansia.

Può colpire indistintamente ognuno di noi, anche coloro che apparentemente conducono una vita lussuosa e a dir poco invidiabile. Ansia e stress sono disturbi molto diffusi e possono metterci davvero in grande difficoltà. Una carriera da favola e una bellezza che toglie il fiato: Kendall Jenner è una supermodella conosciuta in tutto il Mondo. Recentemente, la donna ha confessato di essere vittima di ansia sociale. Questo disturbo porta a vivere con disagio situazioni in cui puoi essere giudicato dagli altri.

Con questo articolo vogliamo svelarti i segreti dell’incantevole top model statunitense. Come ognuno di noi, anche la modella cerca ogni giorno di affrontare il problema ed oggi vogliamo svelarti il suo trucco. Vuoi saperne di più? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Come combattere facilmente ansia e stress senza ricorrere ai farmaci: scopri i consigli di Kendall Jenner

Per superare questi momenti di ansia ingestibile e cercare di controllare i terribili attacchi di panico di cui soffre, la donna adotta un coping mechanism. Si tratta di meccanismi psicologici adattivi che permettono di superare una situazione difficile. Cerchiamo adesso di entrare nei dettagli. La modella mette in atto delle semplici azioni quotidiane che la aiutano a vivere meglio e a gestire facilmente l’ansia. Ogni giorno la donna inizia la sua giornata praticando esercizi di respirazione. Nello specifico, fa 10 inspirazioni e 10 espirazioni profonde prima di avere qualsiasi contatto con smartphone e social media.

Dopodiché, Kendall Jenner si reca in giardino e pratica il journaling, ovvero un rituale di scrittura quotidiano. Mettere su carta pensieri ed emozioni e annotare obiettivi e desideri può essere terapeutico a volte. La top model trova rilassante trascorrere del tempo all’aria aperta godendo delle giornate soleggiate ed esprime quotidianamente gratitudine per le cose belle della sua vita. Infine, beve un tè e pratica nuovamente degli esercizi di respirazione profonda. Kendall Jenner consiglia a tutti di praticare queste semplici attività perché ne vede chiaramente i benefici.

L’ansia non ti lascia in pace? Altre 3 strategie efficaci per superarla

Come combattere facilmente ansia e stress o situazioni di tensione? Prendi l’abitudine di concederti almeno 20 minuti per una passeggiata in un luogo che ami o a stretto contatto con la natura. Camminare ti permetterà di mettere un freno allo stress e aiuterà a rilassarti. Vitamine del gruppo B, magnesio e potassio possono ridurre la produzione di cortisolo e adrenalina e dunque favorire il rilassamento. Assumi degli integratori oppure mangia cioccolato fondente, miele e yogurt.

Infine, aiutati con l’olio essenziale alla lavanda. Questo aiuta a combattere stress e pensieri negativi. Inoltre, favorisce il buon sonno e può aiutare a ridurre episodi di emicranie.