Uno dei disturbi più diffuso e comune nella popolazione adulta sono le emorroidi. In realtà, sono una normale formazione anatomica del canale anale. È come se fossero dei cuscinetti che servono a mantenere la continenza. In certi casi, però, questi cuscinetti possono gonfiarsi e causare disturbi: possono causare bruciore, sanguinamento e nei casi più gravi prolassare.

Chi è soggetto a questo problema sa bene che l’infiammazione legata alle emorroidi può essere seria e dolorosa. Nei casi di infiammazione, è bene seguire la terapia prescritta dal medico specialista, ma dobbiamo sapere che esistono dei modi per prevenire l’insorgenza di questo disturbo. Oggi, infatti, vedremo perché chi soffre di emorroidi dovrebbe sempre seguire questo consiglio in bagno per avere meno dolori.

Soluzioni di emergenza per un disturbo fastidioso e doloroso

Chi soffre di problemi al canale rettale e anale sa bene che l’evacuazione può essere complessa e dolorosa. Basta che la parte sia leggermente infiammata che andare in bagno può provocare bruciori e sanguinamenti.

Per evitare questi fastidiosi problemi è importante minimizzare lo sforzo dell’evacuazione e per farlo è importante curare la qualità delle feci. Occorre evitare forme di stitichezza e assicurarsi che le feci siano sempre morbide e acquose. Per farlo, è importante bere molta acqua e mangiare molte verdure.

Assieme alla corretta alimentazione è importantissimo fare attività fisica, in modo da stimolare la circolazione e la peristalsi del colon. Oltre a queste accortezze, è possibile usare delle pomate lubrificanti e antidolorifiche che minimizzino il dolore che le feci causano quando fuoriescono. Ora, però, vedremo un altro rimedio che in pochi conoscono che potrebbe diminuire ulteriormente il dolore.

Chi soffre di emorroidi dovrebbe sempre seguire questo consiglio in bagno per avere meno dolore

A tutti noi sembra normale defecare seduti sulla tazza del water, eppure questa potrebbe non essere la posizione migliore. La posizione seduta, infatti, impedisce all’intestino di svuotarsi completamente e parti di feci potrebbero rimanere intrappolate nel colon.

Secondo molti esperti la posizione migliore per evacuare sarebbe, invece, quella accovacciata, come facevano i nostri antenati. Dato che in casa sul water è impossibile tenere questa posizione, è possibile ricrearla usando uno sgabello alto almeno 10 cm su cui poggiare i piedi.

Usando il rialzo, assumeremo una posizione molto naturale e sarà più semplice svuotare del tutto il nostro intestino. Questa posizione è perfetta nel caso di emorroidi, in quanto il dolore sarà meno intenso perché dovremo esercitare una pressione minore. Sempre per questo motivo, diminuiremo le probabilità di sviluppare infiammazioni e prolassi.