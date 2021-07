Moltissimi, finalmente, dopo quasi un anno e mezzo di clausura, hanno deciso di riposarsi, concedendosi una lunga vacanza. Purtroppo, però, anche le cose belle hanno i loro lati negativi. Fra questi ci sono i piccoli stress della partenza, come la prenotazione di voli e alberghi e la preparazione dei bagagli. Oggi parliamo proprio di questi ultimi.

Ecco alcuni trucchi che ci aiuteranno nella riuscita di questo compito particolarmente tedioso, rendendolo quasi divertente. Infatti preparare la valigia in un batter d’occhio è semplice seguendo i trucchi degli esperti. Vediamo insieme quali sono e come metterli in pratica.

Prima di tutto bisogna puntualizzare che è meglio controllare la policy delle compagnie aeree con cui si vola. La maggior parte di quelle low cost, infatti, impone solo un certo genere di bagaglio a mano che deve avere delle precise dimensioni.

Per ovviare eventuali multe consigliamo di munirsi di una sacca morbida e comprimibile e di usare ogni spazio utile al suo interno. Ad esempio, se si portano le scarpe, è una buona idea riempirle con alcune paia di calzini. Anche se si decidesse di imbarcare la valigia, è meglio optare per una leggera in modo da avere meno difficoltà di trasporto.

Alcune piccoli accorgimenti da seguire

Prima di tutto è necessario fare una lista da tenere in un posto in casa, ad esempio attaccata al frigorifero. In questo modo, se ci fossero eventuali dimenticanze, si può sempre aggiungere una voce allo stesso elenco e non dimenticare niente la volta successiva.

Per prima cosa bisogna occuparsi dei vestiti da notte e del beauty case riempendolo solo del necessario. Evitare, quindi, confezioni grandi, prediligendo i flaconcini di shampoo e balsamo. Lo stesso vale per il dentifricio e il deodorante. Inserire subito un asciugamano per sicurezza. Poi procedere con i vestiti, stendendoli sul letto e abbinandoli fra loro. In questo modo si possono realizzare diversi outfit con più capi a rotazione.

