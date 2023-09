Meno di 8 euro per ombrellone e lettini in questo posto di mare incredibile dove la vita costa poco ed è estate fino a novembre

Un posto paradisiaco a meno di tre ore dall’Italia dove si possono fare vacanze come VIP spendendo davvero poco. Ecco dove.

Le vacanze per tanti sono ormai giunte al termine e settembre viene considerato da molti il mese delle ripartenze e dei nuovi inizi. Tuttavia settembre è anche il mese ideale per visitare tutte quelle località prese d’assalto a luglio e agosto e godere di tutte le loro bellezze. Infatti, tanti lavoratori e pensionati prediligono posticipare le vacanze proprio in questo periodo. Inoltre anche chi ha terminato le ferie o il proprio budget, potrà approfittare di qualche last-minute e partire per un piacevole weekend. Le offerte sono davvero tante, basta affidarsi a tour operator seri o cercare tra i voli a basso costo. Sembra incredibile ma a poche ore dall’Italia si può raggiungere una destinazione paradisiaca spendendo davvero poco, sia per il volo che per il soggiorno. In particolare per chi non vuole rinunciare al mare, a circa 3 ore dall’Italia può raggiungere Cipro e godere di un mare da favola. Quest’isola è incredibilmente suggestiva per la sua posizione geografica e per la sua storia e cultura divisa tra quella greca e quella turca. Nonché per le sue spiagge bianche bagnate da un mare cristallino e dalla temperatura mite cui si può accedere spendendo meno di 10 euro.

Per chi non vuole rinunciare al mare neanche ad ottobre potrà raggiungere quest’isola dove si paga meno di 8 euro per ombrellone e lettini

L’Isola di Cipro è ideale anche nei mesi di ottobre e novembre per il suo clima mite che permette ancora di fare il bagno. Nonché di visitare la sua suggestiva capitale Nicosia e bellezze senza soffrire le elevate temperature dei mesi estivi che sfiorano i 40 gradi. L’aeroporto principale di Cipro è il Larnaca International Airport che si trova nella parte sud-orientale dell’isola e più vicina alle spiagge più belle dell’isola. Mentre nella parte occidentale dell’isola vi è l’aeroporto internazionale di Paphos, il secondo scalo più importante di Cipro.

Infine, l’Aeroporto Internazionale di Ercan si trova nella Repubblica Turca di Cipro del Nord. Una volta atterrati sull’isola si rimane sbalorditi dai prezzi estremamente bassi di lettini e ombrelloni su spiagge paradisiache. Qui infatti, si spendono meno di 8 euro per ombrellone e lettini. Più precisamente con soli euro 7,50 si possono noleggiare per l’intera giornata un ombrellone e due lettini e godere di un mare caraibico. Le spiagge da vedere sono davvero tante, in particolare Nissi Beach, Makronissos Beach, Konnos Bay ad Ayia Napa. Ma anche la spiaggia di Afrodite, Lara Beach a Paphos, Coral Bay a Peyia e tantissime altre. L’ideale è noleggiare un’auto o un quad per girare sull’isola e cercare angoli nascosti davvero suggestivi spendendo pochissimo.

Non può mancare una visita nella sua caratteristica Capitale

Meno di 8 euro per ombrellone e lettini in questo posto, ma c’è anche altro che vale la pena di vedere! Una volta raggiunta Cipro, oltre alle sue splendide spiagge, non si può non visitare Nicosia la sua suggestiva capitale divisa. È l’unica capitale ancora divisa in due frazioni dalla cosiddetta linea verde, una zona cuscinetto che divide la città in due parti. Ovvero una meridionale che è capitale della Repubblica di Cipro e quella settentrionale capitale della Repubblica di Cipro del Nord riconosciuta solo dalla Turchia. Mentre la parte greca è in gran parte in stile moderno, la parte turca è estremamente suggestiva per le sue vie ed edifici. In particolare, lo splendido Buyuk Han, un edificio con archi bizantini, porticati e mura in pietra costruito dagli ottomani nella seconda metà del ‘500. Merita poi una visita anche la meravigliosa Famagusta situata nella parte sud-orientale dell’isola, sotto il controllo turco. Sono tanti i turisti attirati dalla cosiddetta città fantasma, ovvero l’ex quartiere residenziale Varosha. Da qui infatti tutti i suoi abitanti fuggirono a seguito dell’invasione turca del 1974, lasciandolo completamente disabitato.